في لفتة جريئة يناقش فيلم «العذراء» عددا من القضايا الشائكة والتي تتمثل في الاغتصاب، وظلم المجتمع للمرأة المغتصبة، فضلا عن ظاهرة التحرش بالرجال في الوطن العربي، وكلها قضايا استطاع الفيلم أن يسلط الضوء عليها من خلال حبكة درامية.

من جانبه، قال المنتج نور الحراكي إن الفيلم يتميز بمناقشته بشكل أكثر جرأة للعديد من القضايا المسكوت عنها مثل الاغتصاب وظلم المجتمع العربي للمرأة المغتصبة له، ومطالبة الفيلم بنزول عقوبة الإعدام على المغتصب، كما يناقش الفيلم ظاهرة التحرش بالرجال، كلها ظواهر غريبة على مجتمعاتنا العربية، لافتا إلى الفيلم مشارك فيه شركة سويسرية على أعلى مستوى من الحرفية فضلا عن فنانين من الوطن العربي يتميزون بالموهبة والأداء التمثيلي العالي، وتم تصوير الفيلم في سويسرا بالكامل.

والفيلم من بطولة نور خير بك، ونور الحراكي ونور جداوي، والفنان سلطان، وعدد من ممثلي أوروبا ومن إنتاج الحراكي جروب

وشركة سويسرية، وتأليف وإخراج نور الحراكي.