يعمل سلطان الطرب جورج وسوف على إنتاج أغنية وفيديو كليب بعنوان «ياه عالزمن» باللهجة المصرية من كلمات أحمد المالكي وألحان مصطفى شكري والفيديو كليب بتوقيع المخرج المبدع فادي حداد. وقد أنهى جورج وسوف هذا الأسبوع تسجيل الأغنية في استوديوهات هادي شرارة متمنياً أن تعجب محبيه، ويقوم حالياً رئيس الشركة المنتجة، الذي اختار الأغنية لسلطان الطرب، بالتنسيق شخصياً مع كلٍ من أبي وديع وصناع الأغنية والمخرج فادي حداد حرصاً منه بأن يبصر هذا المشروع النور وفقاً لأفضل معايير الإنتاج. هذا ويعمل المخرج فادي حداد على إعداد ستوري بورد لمناقشتها مع فريق عمل جورج وسوف ورئيس شركة الإنتاج على أن تكون فكرة الفيديو كليب خارجة عن المألوف.