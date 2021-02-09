ثمن رئيس اتحاد الفنانين العرب مسعد فودة الجهود المبذولة لإطلاق النسخة الثانية لمهرجان سينمانا للفيلم العربي عبر المنصة الإلكترونية من خلال فرعه في سلطنة عمان الذي أثبت جدارته في تنظيم هذا المهرجان في دورته الأولى بفضل التعاون اللا محدود بين نائب رئيس اتحاد الفنانين العرب مدير المهرجان د. خالد الزدجالي وفريقه العامل فنيا إدارياً وإعلاميا حتى وصلت فكرة المهرجان للجميع في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بسبب جائحة كورونا.

وأضاف أن اتحاد الفنانين العرب بفضل تكاتف أعضائه سيواصل رسالة الاتحاد بنشر ودعم الحراك الفني في كافة أرجاء العالم العربي ولكل العرب في أنحاء العالم.

وتمنى فودة من جميع أعضاء الاتحاد البحث عن المبدعين والهواة بدولهم للمشاركة في النسخة الثانية للمهرجان خصوصا أن باب المشاركة لا يزال مفتوحا حتى 27 مارس المقبل. وهنأ فودة مدير المهرجان خالد الزدجالي باختيار المخرج عمر الجاسر من المملكة العربية السعودية مستشارا إعلاميا والإعلامي مفرح الشمري من دولة الكويت مديرا للمركز الإعلامي للمهرجان، بعد أن أثبتا جدارتهما في النسخة الأولى من المهرجان متمنيا لهما دوام التوفيق والنجاح في مهمتهما الجديدة.

كما وجه فودة الشكر للرعاة الداعمين لهذا المهرجان في دورته الثانية (جامعة عفت من السعودية) و(الدكتور يوسف العميري من الكويت)، وأثنى على جهود الإعلاميين والوسائل الإعلامية بكافة أطيافها لدعمهم الإعلامي المميز للمهرجان.