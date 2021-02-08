مرة أخرى، يتجدد الجدل وتكثر الأقاويل والاتهامات المزعومة التي تربط بين اسمي الفنانين المصريين محمد رمضان وعزت العلايلي، إذ لم يقتصر التراشق الكلامي بين النجمين في السابق فحسب، بل امتدت حتى بعد وفاة الأخير، إذ لم تتوقف الشبكات الإلكترونية والإخبارية عن تناقل الاتهامات، ولكن هذه المرة بقضية مغايرة.

وتفصيلا لذلك، فقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي على مدار يومين، أنباء تفيد بطرد الفنان محمد رمضان من مقر عزاء الفنان الراحل عزت العلايلي، بل إن البعض زادوا على ذلك بإفادتهم بتعدي محمود نجل الفنان الراحل على رمضان بالضرب، ولكن.. هل هذه الحقيقة؟.

وسعيا لكشف ذلك، أطلق محمود العلايلي نجل الفنان الراحل، تصريحات خاصة إلى موقع «أهل مصر» الإخباري، نفى فيها نفيا قاطعا أن يكون الفنان محمد رمضان قد حضر العزاء أساسا، مؤكدا أن جميع ما قيل وتم تداوله غير صحيح، مضيفاً: «حتى لو حضر رمضان العزاء فأسرته لن تطرده، عمرنا ما نعمل حاجة زي كده، ومفيش خلاف أصلا علشان الناس تقول كده»، مطالبا الجمهور بالدعاء لعزت العلايلي.

يذكر أن هذه الاتهامات المزعومة تأتي في أعقاب مراشقات كلامية سابقة أثناء حياة الفنان عزت العلايلي، إذ قال على هامش تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ36 إن النجومية تتسع لأكثر من فنان ولا تتوقف عند فنان بعينه، تعليقا على فكرة نجومية الفنان الأوحد التي يتبعها الفنان محمد رمضان، كما رد العلايلي على إطلاق محمد رمضان على نفسه «نمبر وان»، بقوله: «أنا كمان نمبر وان، دا مريض شهرة»، وهو ما دعا الفنان رمضان إلى الرد على العلايلي بقوله «عزت العلايلي يقول ما يريد، فهو أستاذنا، وله تاريخ كبير من الفن».

وسعيا في كشف حقيقة تصريحات العلايلي، فقد نفى عزت العلايلي ما نُسب إليه من هجوم على محمد رمضان، ووصفه له بأنه «مريض شهرة»، مؤكدا في تصريحات إلى صحيفة «الوطن» المصرية أنه ليس ممثلا صغيرا كي يدلي بمثل هذه التصريحات، و«هذا الكلام يقوله الناس الصغيرة وليس أنا».