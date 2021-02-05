توفي صباح اليوم (الجمعة) الفنان المصري عزت العلايلي عن عمر يناهز الـ86 عاماً، حسبما أعلن ولده محمود العلايلي.

الفنان عزت العلايلي حاصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، وعمل لفترة كمعد برامج تلفزيونية، قبل أن يدخل عالم التمثيل من خلال فيلم (رسالة من امرأة مجهولة) عام 1962 والذي كان بمثابة بدايته السينيمائية.

وشارك العلايلي في عشرات الأعمال ما بين السينما والتلفزيون، وكان أحد أهم أدواره في فيلم (الأرض) عام 1970 من إخراج يوسف شاهين، ومن أبرز أعماله (الطريق إلى إيلات، أهل القمة، المنصورية، التوت والنبوت)، وفي المسرح شارك في عدة مسرحيات من أهمها (أهلا يا بكوات، ثورة قرية).