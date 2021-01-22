يرى الشاعر الغنائي الكويتي يوسف الناصر أن كتابة الأغنية «فن» بحد ذاته، ولا يمكن لأي شاعر أن يملك القدرة على كتابة الأغنية، مشيراً إلى أن الأغنية لها خاصيتها في المفردات وفي الأسلوب والمعاني في التركيبات.وفي حديثه لـ«عكاظ» تطرق الناصر إلى أول أعماله وعلاقته مع عبدالكريم عبدالقادر الذي يرى فيه الفنان الذي أوصل إحساسه بالشكل الذي يريد.تأثير المدرسة الأندلسيةوعن بداياته الشعرية وكيف تحول من ملحن إلى شاعر يتغنى بقصائده أشهر الفنانين في الوطن الخليجي والعربي، وعن قصص ألحان أشهر المسلسلات المعروفة، وعلاقته بالأندلس، وقصص بعض الأغاني، وعلاقته بالفنانين. وأشار الناصر إلى تأثره بالشاعر أحمد العدواني، والشاعر بدر الجاسر، وزاد: «أنا أحب الشعر الأندلسي وهو الذي صقل موهبتي لتشابهه مع شعر الخليج وتميزه برقة الأسلوب وجمال المفردات، وأتاثر بالموضوع وأتعايش معه، وكتابة الأغنية تختلف تماماً عن الشعر العادي المقفى».الصدفة جمعتني بـ«الصوت الجريح»وبين الناصر أن بداياته كانت مع الفنان عبدالكريم عبدالقادر، وقال: «هي صدفة، كنا نجتمع في جمعية الفنانين وتعرفت عليه، وكنا نتداول النصوص ومعنا الملحن المعروف عبدالرحمن البعيجان، وكنت أشعر بتفاهم روحي بيني وبين البعيجان وعبدالكريم، ودائما الصداقة تؤلف القلوب والتفاهم في العمل، وعبدالكريم له النصيب الأول في نجاحات يوسف الناصر».بين أم كلثوم والموجيأوضح الناصر أنه كان يرغب في التعاون مع أم كلثوم، وكشف عن قصة هذا التعاون قائلاً: «في تلك الفترة كنت شابا طموحا ومشحونا بالمشاعر والكلمات، وبعد النجاحات التي حققتها في الساحة، قلت في نفسي: لماذا لا تغني لي أم كلثوم؟ وبالفعل كتبت قصيدة باللهجة المصرية، وسافرت إلى مصر وذهبت إلى منزل الملحن المعروف محمد الموجي، وربما الوقت كان غير مناسب لزيارتي له! وعندما وصلت إليه كان نائما، وفتح لي باب المنزل خادمه وأخبرت الخادم أني قادم من الكويت، وأرغب في مقابلة الموجي، فخرج لي الملحن وأخبرته أن لدي قصيدة أرغب في أن تغنيها «الست»، فقال لي اذهب إلى الإذاعة واعرضها عليهم ولكني لم أذهب، ولم أخرج القصيدة إلى يومنا هذا لأنها كانت مركبة على صوت أم كلثوم».«الوجه الصبوح» ومقلب الخضر في الرويشدوعن قصة أغنية «الوجه الصبوح» التي كان من المفترض أن يغنيها الرويشد بدلا من عبدالكريم قال: «بصراحة هي كانت للفنان عبدالله الرويشد وقدم لي عربونا فيها، ولكن عبدالكريم وراشد الخضر عملا مقلبا فيَّ، وقلت لهما: ما يصير يا جماعة الرجال تكلم من قبل، إلا أنهما أخبراني أنهما سيخرجانني من الإحراج مع الرويشد وبالتالي ذهبت القصيدة إلى عبدالكريم».قماشة أبكتني.. وأحببت «ياخوي»وأبدى الناصر اعتزازه بأعماله في أغنيات المسلسلات كشاعر وملحن، ومن ضمنها مسلسل «خالتي قماشة» الذي كتب مقدمة لحنه وقال: «أعتز بأعمالي ومن ضمنها مقدمة «خالتي قماشة» وتأثرت بهذا العمل عندما قرأته ودمعت عيناي وأنا أقرأه، لأنه كان عملا محبوبا وكتبت أجمل مقدمة له، كذلك «ساهر الليل» نفس الحكاية، وكذلك مقدمة مسلسل «ياخوي» التي تغنى بها حسين الجسمي، وعندما أكتب مقدمة مسلسل أقرأ القصة وأتفاعل معها، خاصة إذا تفاعلت معها ويظهر الكلام الجميل».«جيتك حبيبي» كُتبت خارج المنزل!وبيّن الناصر قصة الأغنية الشهيرة «جيتك حبيبي معترف بخطاي»: «هذه الأغنية كانت لعبدالكريم عبدالقادر، ولكن ذهبت إلى فنان العرب محمد عبده، وقصتها جاءت بعد خلاف مع زوجتي، وبصراحة أشكر الخلاف الذي أخرج لنا هذا النص الجميل، وبالمناسبة أكثر كتاباتي للقصائد تأتي وأنا خارج المنزل. وابنيَّ ناصر ومحمد لديهما محاولات في الكتابة».اسألوا محمد عبده عن باقي الأعمالوكشف الناصر عن التعاونات التي جمعته بفنانين على مستوى الخليج، منهم فنان العرب محمد عبده. وقال: «أبو نورة صديق قديم، وكان يتردد علينا هنا في الكويت، وكان وكيل أعماله حمد الرومي صاحب مؤسسة تسجيلات فنية، وكان الأخ الصديق عبدالرب إدريس طرفا في معرفتي به، والنص الجميل دائماً يفرض نفسه وكانت أول أغنية تغنى بها هي «جيتك حبيبي معترف بخطاي»، ثم «انت معاي» وبعدها لم نلتقِ بسبب الانشغال، وإن شاء الله تجمعنا عن قرب بعض الأعمال الموجودة لدى عبدالرب إدريس ومرسومة لمحمد عبده، وبعضها مسجل وسمعها محمد عبده واختار منها عملين، والكرة في ملعبه لطرحها للجمهور».طلال مداح.. المعدن ذهبوبيّن الناصر أن تعاونات عديدة جمعته مع الراحل طلال مداح، مثل «جتني تقول»، وكذلك «المعدن ذهب»، وكثير من الأغاني. وقال: «شركة فنون الجزيرة هي التي جمعتني بالراحل طلال، وهو من أقرب الأصدقاء، وقدمت له العديد من الأعمال، وطلال رحمه الله كان شخصا جميلا في بساطته ورقته، وحبيبا وشخصا كريما، وأتذكر عندما استضافنا في القاهرة وأكرمنا. كذلك تعاونت مع عبادي الجوهر في أغنية «طال السكوت»، ووجدت في التعامل مع الفنانين السعوديين كل خير».