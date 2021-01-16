بعد النجاح الذي حققته جائزة الإعلام والصحافة العربية AMA 2019 والتي شارك فيها 100 صحفي وناقد وإعلامي من مصر وعدد من الدول العربية، نعلن اليوم عن نتائج الدورة الثانية لعام 2020.
جائزة الإعلام والصحافة العربية تبنى على تصويت العاملين في الصحافة والنقد الفني ممن لهم تاريخ طويل في المجال الإعلامي، وبحكم عملهم كمتابعين جيدين للأعمال الفنية، كما أن اختيار المتخصصين يكون له مردود وسمع آخر لدى العاملين في الوسط الفني وكذلك الجمهور لأن بالأساس مهنتهم هو تقييم واختيار الأفضل لذلك كانت فكرة جائزة الإعلام والصحافة العربية Arab Media Award.
ونظراً للظروف الحالية التي تمر بها البلاد بسبب وباء كورونا، واتباع إرشادات وزارة الصحة تم تأجيل حفل توزيع الجوائز، والذي كان مقرراً نهاية الشهر الجاري لحين تحسن الأوضاع.
وكانت نتائج هذا العام كالآتي:
في فئة السينما لعام 2020 اختار أهل الميديا....
أفضل فيلم سينمائي مصري.. صاحب المقام
أفضل فيلم سينمائي عربي.. غزه مونامورا
أفضل ممثل سينمائي. مناصفة بين علي سليمان فيلم 200 متر، حسن الرداد توأم روحي
أفضل ممثلة سينمائية. إلهام شاهين حظر تجوال
أفضل موسيقية تصويرية. خالد الكمار صاحب المقام
أفضل قصة عمل سينمائي. أماني التونسي -توأم روحي
أفضل سيناريو وحوار في السينما. أماني التونسي -توأم روحي
أفضل مخرج سينما. أمير رمسيس-حظر تجوال
أفضل شركة إنتاج سينما.. السبكي
في فئة الدراما لعام 2020 اختار أهل الميديا..
أفضل مسلسل مصري. الاختيار
أفضل ممثل في عمل مصري. أمير كراره
أفضل ممثلة في عمل مصري. يسرا
أفضل مسلسل عربي. أولاد آدم
أفضل ممثل في مسلسل عربي. مكسيم خليل- أولاد آدم
أفضل ممثلة في مسلسل عربي. ستيفاني صليبيا - الساحر
أفضل مسلسل كوميدي. اللعبة
أفضل ممثل كوميدي. شيكو- اللعبة
أفضل ممثلة كوميدي. نيللي كريم 100 وش
أفضل تتر. 100 وش
أفضل قصة عمل درامي. خيانة عهد
أفضل سيناريو وحوار في الدراما. باهر دويدار - الاختيار
أفضل مخرج درامي. كامله أبو ذكري
أفضل شركة إنتاج دراما. سينرجي
المجموعة الثانية: المسرح
أفضل مسرحية. علاء الدين
أفضل ممثل مسرحي. أحمد عز
أفضل ممثلة مسرحية. سهر الصايغ
الموسيقية:
أفضل أغنية لمطرب. الجسمي- بالبنط العريض
أفضل أغنية لمطربة. جنات ٠ أنا رايقة
أفضل البوم لمطرب. سهران - عمرو دياب
أفضل البوم لمطربة. صاحبة رأي-اليسا
أفضل أغنية مهرجانات. اخواتي - الصواريخ
أفضل شاعر غنائي. أيمن بهجت
أفضل ملحن. عزيز الشافعي
أفضل شركة إنتاج غنائية. روتانا
المهرجانات على مستوى الشرق الأوسط فقط:
أفضل مهرجان سينمائي.. الجونة
أفضل مهرجان موسيقي.. حفلات موسم الرياض وجدة أول شهرين من السنة
منوعات:
أفضل إعلان. مولتو - روبي، مالك، كدواني
أفضل أغنية إعلان. سنة الحياة الجسمي «اورانج»
أفضل برنامج توك شو. عمرو اديب- الحكاية
أفضل برنامج فني متخصص. Et بالعربي
أفضل جلسة تصوير. درة- اليخت
أفضل شخصية مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي. محمد هنيدي
أفضل ممثل دور ثاني. أحمد زاهر- البرنس
أفضل ممثلة دور ثاني. مناصفة روجينا – البرنس،دنيا ماهر -100 وش
أفضل موهبة شابة. خالد أنور
أفضل منصة موسيقية. انغامي
أفضل منصة عامة. نتفليكس
أفضل حملة دعائية. حملة مسلسل ما وراء الطبيعة