بعد النجاح الذي حققته جائزة الإعلام والصحافة العربية AMA 2019 والتي شارك فيها 100 صحفي وناقد وإعلامي من مصر وعدد من الدول العربية، نعلن اليوم عن نتائج الدورة الثانية لعام 2020.



جائزة الإعلام والصحافة العربية تبنى على تصويت العاملين في الصحافة والنقد الفني ممن لهم تاريخ طويل في المجال الإعلامي، وبحكم عملهم كمتابعين جيدين للأعمال الفنية، كما أن اختيار المتخصصين يكون له مردود وسمع آخر لدى العاملين في الوسط الفني وكذلك الجمهور لأن بالأساس مهنتهم هو تقييم واختيار الأفضل لذلك كانت فكرة جائزة الإعلام والصحافة العربية Arab Media Award.



ونظراً للظروف الحالية التي تمر بها البلاد بسبب وباء كورونا، واتباع إرشادات وزارة الصحة تم تأجيل حفل توزيع الجوائز، والذي كان مقرراً نهاية الشهر الجاري لحين تحسن الأوضاع.



وكانت نتائج هذا العام كالآتي:



في فئة السينما لعام 2020 اختار أهل الميديا....



أفضل فيلم سينمائي مصري.. صاحب المقام



أفضل فيلم سينمائي عربي.. غزه مونامورا



أفضل ممثل سينمائي. مناصفة بين علي سليمان فيلم 200 متر، حسن الرداد توأم روحي



أفضل ممثلة سينمائية. إلهام شاهين حظر تجوال



أفضل موسيقية تصويرية. خالد الكمار صاحب المقام



أفضل قصة عمل سينمائي. أماني التونسي -توأم روحي



أفضل سيناريو وحوار في السينما. أماني التونسي -توأم روحي



أفضل مخرج سينما. أمير رمسيس-حظر تجوال



أفضل شركة إنتاج سينما.. السبكي



في فئة الدراما لعام 2020 اختار أهل الميديا..



أفضل مسلسل مصري. الاختيار



أفضل ممثل في عمل مصري. أمير كراره



أفضل ممثلة في عمل مصري. يسرا



أفضل مسلسل عربي. أولاد آدم



أفضل ممثل في مسلسل عربي. مكسيم خليل- أولاد آدم



أفضل ممثلة في مسلسل عربي. ستيفاني صليبيا - الساحر



أفضل مسلسل كوميدي. اللعبة



أفضل ممثل كوميدي. شيكو- اللعبة



أفضل ممثلة كوميدي. نيللي كريم 100 وش



أفضل تتر. 100 وش



أفضل قصة عمل درامي. خيانة عهد



أفضل سيناريو وحوار في الدراما. باهر دويدار - الاختيار



أفضل مخرج درامي. كامله أبو ذكري



أفضل شركة إنتاج دراما. سينرجي



المجموعة الثانية: المسرح



أفضل مسرحية. علاء الدين



أفضل ممثل مسرحي. أحمد عز



أفضل ممثلة مسرحية. سهر الصايغ



الموسيقية:



أفضل أغنية لمطرب. الجسمي- بالبنط العريض



أفضل أغنية لمطربة. جنات ٠ أنا رايقة



أفضل البوم لمطرب. سهران - عمرو دياب



أفضل البوم لمطربة. صاحبة رأي-اليسا



أفضل أغنية مهرجانات. اخواتي - الصواريخ



أفضل شاعر غنائي. أيمن بهجت



أفضل ملحن. عزيز الشافعي



أفضل شركة إنتاج غنائية. روتانا



المهرجانات على مستوى الشرق الأوسط فقط:



أفضل مهرجان سينمائي.. الجونة



أفضل مهرجان موسيقي.. حفلات موسم الرياض وجدة أول شهرين من السنة



منوعات:



أفضل إعلان. مولتو - روبي، مالك، كدواني



أفضل أغنية إعلان. سنة الحياة الجسمي «اورانج»



أفضل برنامج توك شو. عمرو اديب- الحكاية



أفضل برنامج فني متخصص. Et بالعربي



أفضل جلسة تصوير. درة- اليخت



أفضل شخصية مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي. محمد هنيدي



أفضل ممثل دور ثاني. أحمد زاهر- البرنس



أفضل ممثلة دور ثاني. مناصفة روجينا – البرنس،دنيا ماهر -100 وش



أفضل موهبة شابة. خالد أنور



أفضل منصة موسيقية. انغامي



أفضل منصة عامة. نتفليكس



أفضل حملة دعائية. حملة مسلسل ما وراء الطبيعة