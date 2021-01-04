غيب الموت الموسيقار اللبناني إلياس الرحباني، الذي توفي اليوم (الاثنين) عن عمر ناهز 83 عاما، بعد أسبوع من إصابته بفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونعى فنانون وإعلاميون ومشاهير الموسيقار الراحل الرحباني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ غردت الفنانة كارول سماحة عبر حسابها في «تويتر» بقولها: «رحل الآن كبير من بلادي وأخذ معه أجمل حقبة موسيقية في تاريخ الأغنية اللبنانية وداعا إلياس الرحباني، شكرا لعطائك، ولوفائك لوطننا لبنان، أعمالك خالدة في الذاكرة والوجدان، أتقدم بأحر التعازي للعائلة الرحبانية أجمع وبالأخص نينا، جاد وغسان».

والفنان الراحل من مواليد العام 1938، وهو الشقيق الأصغر للأخوين الراحلين عاصي ومنصور الرحباني، وهو موسيقي ملحن وموزع، وكاتب أغانٍ، وقائد أوركسترا، ولحن أكثر من 2500 أغنية ومعزوفة، 2000 منها عربية، وألف موسيقى تصويرية لـ25 فيلما منها أفلام مصرية، وأيضا لمسلسلات، ومعزوفات كلاسيكية على البيانو، أشهرها موسيقى فيلم «دمي ودموعي وابتسامتي» وفيلم «حبيبتي» وفيلم «أجمل ايام حياتي» ومسلسل «عازف الليل».

يذكر أن غسان وجاد المعروفان في مجال الفن وصناعة الموسيقى في لبنان والعالم العربي هما ابناه.

ويعتبر الرحباني من أشهر الموسيقيين في الوسط الفني، وأول ألحانه «موزاييك الشرق» عام 1972، و«يللي مش عارف إسمك» لسمير حنا و«أوضة منسية» لفيروزو«شفتو بالقناطر» لصباح و«قتلوني عيونا السود» و«يا قمر الدار» لوديع الصافي​، و«لا تهزي كبوش التوتي»لملحم بركات​ و«عم بحلمك يا حلم يا لبنان» لماجدة الرومي.

ومن أجمل أغانيه «​حنا السكران​»، التي غنتها فيروز وبعدها ملحم بركات وفرقة «​فور كاتس​»، وأغنيتا «طير الوروار» و«كان عنا طاحون» لفيروز، أغنية الديو «يا بو مرعي» لوديع الصافي و​جورجيت صايغ​، و«10 11 12» لملحم بركات.