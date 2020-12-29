أعلن المنتج السعودي بندر العبدالسلام، إطلاق مبادرة «إدارة المواهب» التي تُعنى برعاية المواهب الشابة في مختلف تخصصات صناعة الأفلام في المملكة العربية السعودية، لمواكبة الحراك المتنامي للسينما السعودية الذي تقوده وزارة الثقافة وهيئة الأفلام تحت مظلة رؤية المملكة 2030، التي صنعت مناخاً إبداعياً إيجابياً يشجع على تنمية المواهب ودعمها وتمكينها.

وتأتي المبادرة ضمن مسارات عمل إحدى شركات الإنتاج السينمائي السعودية، والتي قدمت أفلاماً محلية في السنوات القليلة الماضية.



وستقوم الشركة من خلال مبادرة «إدارة المواهب» باكتشاف وتنمية المواهب الشابة في التمثيل والإخراج والكتابة وغيرها من التخصصات السينمائية، سعياً لرفع مستوى الصناعة وتوفير أفضل الفرص للمواهب المبدعة والقادرة على خدمة السينما السعودية.

وأكد العبدالسلام أهمية رعاية الموهبة والإبداع، حيث إن أساس تميز أي عمل سينمائي يكمن في الكوادر المؤهلة التي تقف خلف صناعته، مشيراً إلى أن استثمار المواهب في مجال السينما مهم جداً وسيعمل على خلق مناخ حيوي تنمو في المواهب وتكثر إلى الحد الذي يغطي احتياج الإنتاج المحلي في الفترة القادمة.

وأوضح العبدالسلام أن مبادرة «إدارة المواهب» لا تهدف إلى احتكار المواهب الشابة، بل سيتركز عمل المبادرة على توجيه المواهب إلى كل ما يُساعدها على التطور، وإرشادها للخطوات المهنية الصحيحة التي تُساهم في استمرار نشاطها بكل فعالية وإبداع.

وأضاف العبدالسلام، أن مبادرة «إدارة المواهب» استهلّت نشاطها بالفعل بالتوقيع مع مواهب في مجال التمثيل، حيث ستعمل المبادرة على توفير التدريب اللازم لهذه المواهب وضمان تواجدها بشكل ملائم في أعمال سينمائية قادمة سيعلن عنها في حينها، مؤكداً بأن العمل جارٍ على استقطاب المزيد من المواهب في الفترة القادمة في مجالات مثل كتابة السيناريو والإخراج والإنتاج.

ونوه العبدالسلام بالجهود الوطنية المبذولة في سبيل تطوير صناعة الأفلام في المملكة، التي تستدعي من المهتمين بهذه الصناعة التكاتف والتعاون لتحقيق المستهدفات الوطنية من مجال حيوي وواعد مثل المجال السينمائي، داعياً جميع المبدعين والمستثمرين وشركات الإنتاج في المملكة إلى ابتكار مشاريع وأفكار ومبادرات شبيهة تُساهم في تعزيز الحراك الوطني، وتصنع مناخاً خلاّقاً تنشط فيه المواهب القادرة على إنتاج أفلام سعودية بمعايير عالمية مُنافسة.