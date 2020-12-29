توفي صباح اليوم (الثلاثاء)، في القاهرة المخرج السوري الكبير حاتم علي، إثر أزمة قلبية، عن عمر ناهز 58 عاما.



من أشهر أعمال المخرج حاتم علي مسلسلات «عمر» و«أهو دا اللي صار»، و«كأنه إمبارح»، و«أهل الغرام»، و«تحت الأرض»، و«حجر جهنم» و«الزير سالم» و«صلاح الدين» الذي تمت دبلجته وعرضه في ماليزيا وتركيا واليمن والصومال.،

وأعلن السيناريست المصري عبد الرحيم كمال عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وفاة المخرج السوري الكبير.



وحاتم علي من مواليد 1962، وهو ممثل وكاتب ومخرج سوري، بدأ حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق عام 1986.

بدأ مشواره الفني ممثلا مع المخرج هيثم حقي، في مسلسل «دائرة النار» (1988)، ثم توالت مشاركاته في الأعمال الدرامية التي جسد فيها شخصيات مختلفة تتنوع ما بين الأدوار التاريخية والبدوية وصولاً إلى أنماط مختلفة ومتناقضة من الحياة. كذلك له لوحات كوميدية مع الفنان ياسر العظمة.