لأول مرة في تاريخ السينما المصرية، وتحديدا في 2020، لم يحقق فيلم «فيرس» إيرادات (صفر جنيه)، وحتى «الغسالة» الذي لم يحقق هو الآخر إيرادات تذكر، إذ اكتفى بتحصيل 1211 جنيها فقط.

وبحسب موقع «المصري اليوم»، فإن إيرادات الأفلام السينمائية تراجعت بشكل ملحوظ في مصر، وحققت 8 أعمال إجمالي 230 ألف جنيه فقط.

ويعتبر فيلم «الصندوق الأسود» بطولة الفنانة منى زكي، بمشاركة كل من محمد فراج ومصطفى خاطر الأفضل بتحقيقه 81 ألف جنيه، بينما حقق فيلما «خان تيولا» و«الخطة العايمة» 45 ألف جنيه فقط لكليهما.

وخيب فيلم «عفريت ترانزيت» التوقعات حيث حقق 31 ألف جنيه فقط، وحصد فيلم «زنزانة 7» 10 آلاف جنيه، فيما حقق فيلم «توأم روحي» وهو عمل اجتماعي رومانسي حظي بإشادة العديد من الجماهير والنقاد، 15 ألف جنيه فقط.