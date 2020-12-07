يسجل فيلم «سيدة البحر» للمخرجة السعودية شهد أمين نجاحا جديدا بعدما حقق إشادات دولية في عدد من المهرجانات العالمية، بجانب عرضه في صالات السينما السعودية، إذ أعلنت شبكة osn العالمية إضافته إلى قائمة برامجها الحصرية، لعرضه على تطبيقها منذ اليوم (الإثنين). لينضم بذلك إلى فيلم «المرشحة المثالية» الذي عرض على الشبكة ذاتها، ناهيك عن عدد من الأفلام السعودية الأخرى التي عرضت على شبكة «نتفليكس» وحققت مشاهدات كبيرة، مثل: «شمس المعارف»، و«المسافة صفر»، و«شبابيك الصحراء»، و«مسامير».يذكر أن «سيدة البحر» يدور حول فتاة صغيرة تتحدى تقاليد قريتها، التي تتمثل في تقديم مواليدها من الإناث لمخلوقات غريبة تعيش في البحر.