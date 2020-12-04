تخضع أسرة الفنان والممثل الكوميدي المصري سمير غانم، لعزل صحي بسبب فايروس كورونا المستجد، وذلك بعد إصابة أحد أفراد العائلة بـ«كوفيد-19».

وأعلن الإعلامي المصري رامي رضوان، زوج دنيا سمير غانم، أمس (الخميس) إصابته بفايروس كورونا المستجد، إذ كتب على صفحته في موقع «فيسبوك»: «الحمد لله على كل حال، الحمد لله حمدا كثيرا، تأكدت إصابتي بكورونا، وكلها كام يوم ويبقى عندي أجسام مضادة»، فيما نشرت زوجته دنيا صورة عبر حسابها في موقع «إنستغرام» تجمعها بزوجها، معلقة بقولها: «بحبك أوي، ربنا يحفظك و يخليك ليا و ربنا يحفظنا جميعا».

وبحسب صحيفة «الوطن» المصرية، فقد كشف مصدر مقرب من أسرة الفنان الكوميدي، سمير غانم، أن أسرته عزلت نفسها أسبوعين، وأن حالة رامي رضوان مستقرة جدا في الوقت الحالي، ويستجيب للعلاج بشكل جيد.