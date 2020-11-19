أعلن نقيب المهن التمثيلية المصرية الفنان أشرف زكي صباح اليوم (الخميس) وفاة الفنان فايق عزب عن عمر يناهز 77 عاماً بعد معاناته مع المرض.

وتحدث نجل الفنان الراحل أن جثمان والده سيوارى الثري في مقابر العائلة بمدينة الإسماعيلة بعد صلاة ظهر اليوم.

وكشفت زوجتة أن عزب تعرض إلى إصابته بشلل رباعي إثر سقوطة على رقبته قبل إصابته بفايروس كورونا وتم نقله لمستشفى العزل بالقاهرة.

يذكر أن الراحل عزب من مواليد سنة 1943 وامتهن التمثيل منذ شبابه وشارك في العديد من الأدوار المساعدة والثانوية في الكثير من المسلسلات والأفلام والمسرحيات.