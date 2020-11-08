انتهج الفنان حُسام الصعبي نهج غالبية الفنانين في الفترة الأخيرة، بطرحه إغنية «سينقل» بعنوان «شو بخبركن عن بيّي»، من كلمات الشاعر محمد باز، ألحان وتوزيع حُسام الصعبي، وصوَّرَها على طريقة الفيديو كليب الذي حملَ توقيع المُخرِج «جاد الصعبي»، الذي وصف العمل لـ«عكاظ» بأنه يحمل صورة الطابع الإنساني البحت في جميع المقاييس، بعيدا عن الصور الجمالية النمطية، مُشيرا إلى أن الكليب في مضمونه السنوغرافي لوحة تجريدية لمشاعر الابن تجاه والده في أصعب الظروف التي يتحملها الأب في تربية أولاده، وتابع: علينا كفنانين على أقل واجب التعبير عن مشاعرنا تجاه آبائنا وأنه مهما فعلنا لن نكفيه حقه علينا، فجاءت الصورة تُحاكي واقعاً جميلاً ترجمه جاد في أجمل تعبير.