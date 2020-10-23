طمأن طارق المدفع نجل الفنان القدير علي المدفع الوسط الفني عن تحسن في حالة والده الصحية، حيث يخضع للعلاج في العناية المركزة بعد معاناته من المرض بسبب إصابته بفايروس كورونا. وأوضح لـ عكاظ أنه تجاوز مرحلة الخطر، وقال إن حالة والده في تحسن مستمر بعد إصابته بكورونا قبل عشرة أيام. وأكد أن والده لم يكن لديه أمراض مزمنة. وذكر أن والده هو الوحيد المصاب بالفايروس بين أفراد العائلة.



ويعد المدفع من الأسماء الكبيرة التي عرف عنها تجسيد الأدوار الكوميدية والشعبية، ولمع نجمه منذ السبعينات، وشارك في أهم الأعمال التلفزيونية والعروض المسرحية والمسابقات الثقافية، من أشهر أعماله «طاش ما طاش، شباب البومب، فاعل خير، مقالب من الحياة، عودة عصويد، حكايات قصيرة، العولمة، أحلى ما طاش، غشمشم».



وأنشأ فرقة «الكتاتيب» الفنية يرأسها ابنه طارق، وتواجد في عدد من الأفلام السينمائية السعودية والأعمال الإذاعية.