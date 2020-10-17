كشف الشاعر الكويتي علي بن مساعد أن السبب الرئيسي في شهرته هو الفنان عبدالله الرويشد، وقال في تصريح لـ«عكاظ»: «من حسن حظي وأنا صغير كنت أحب أسمع الرويشد وأتمنى أن التقيه، وكان صديقي اللاعب الدولي عبدالله وبران يحفظ قصائدي، وفِي ذات ليلة عبر برنامج تلفزيوني قال وبران للرويشد (لعبتيها معايا صح عرفتي كيف تنهيني) وهو بيت من قصيدة «يخون الود»، عندها صاح الرويشد وقال: «شنو هالجمال»، فقال له هذه قصيدة للشاعر علي بن مساعد، فأخذ رقمي واتصل بي وتم تسجيل هذه الأغنية، لكن تظل الانطلاقة الحقيقة لي معه في أغنية «دنيا الوله» التي عرفني منها الجمهور العربي».

وأضاف: «هناك ٣ أعمال سوف تطرح قريباً بصوت الرويشد من كلماتي وهي (هجرتك، التقينا، اعترفلك)، من ألحان الرويشد، وكانت ستطرح في الأسواق لكن جائحة «كورنا» أخرتها قليلاً، إضافة إلى تعاون مع الفنان محمد مصباح.

واسترجع بن مساعد إحدى القصص التي خص بها «عكاظ» عن أسرع ولادة لأغنية قائلاً: «يوم من الأيام طلع معي مقطع أغنية «اعفيني» وكانت الساعة تشير إلى ١١ صباحاً، فاتصلت بالرويشد المتواجد ذلك الوقت في دبي، وفور فتح الخط قلت له «اعفيني»، فقال أعفيك من ايش؟ ياخي قول صباح الخير في الأول! فقلت

اعفيني ما أقدر أحب

فيني تعب فوق التعب»