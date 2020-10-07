أعلنت إنتغرال (الشركة الرائدة في مجال الترفيه الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) إطلاقها خلال شهر أكتوبر 2020 باقة جديدة من البرامج المنوّعة والمواكبة لمتطلبات وتفضيلات المشاهدين على منصّتها الترفيهية «جوّي TV»، التي تتقدّم منصّات البث الترفيهي الرقمي عبر الإنترنت OTT.

‫‬‬‬‬‬وتتضمّن البرامج الجديدة إنتاج «جوّي TV» الأصلي «شفنا شيف»، وهو برنامج طبخ واقعي، تسافر فيه الشيف نور من المملكة العربية السعودية حول العالم، وتبدأ بزيارة 6 وجهات مختلفة لاستكشاف مأكولاتهم المحلية، واقتباسها مع إضافة لمسة سعودية مبتكرة لتضفي المذاق العربي المميز.

إضافة إلى ذلك ستقوم «جوّي TV» ببث عدد من الأفلام والمسلسلات الشهيرة، أبرزها الفيلم الدرامي الكوميدي المصري الحصري «أخناتون في مراكش»، وبرامج أخرى حصرية وهي: فيلم الرعب «they’re inside»، والجزء الثالث من الدراما الإسبانية «Derecho a Sonar»، إضافة إلى المسلسل الدرامي اللبناني «الشقيقتان».‬

ويتضمّن جدول شهر أكتوبر أيضاً ‫العديد من المسلسلات الجديدة الغربية التي تقدّمها Starzplay، ومن ضمنها الموسم الرابع من سلسلة الدراما الأمريكية «Fargo» والدراما التاريخية «The Good Lord Bird» اللذين يعرضان بحلقات أسبوعية كل يوم اثنين بالتزامن مع الوقت نفسه لعرضهما في الولايات الأمريكية. كما سيتم عرض الموسم الثاني من الدراما الخيالية «The Spanish Princess»، والموسم السادس من سلسلة المغامرات «The Flash» والموسم الثاني من سلسلة العائلة «The Young Sheldon».‬‬‬‬‬‬‬‬

كما ستعرض مجموعة من المسلسلات الخليجية الجديدة من «واجد خليجي» التى تم إطلاقها في شهر رمضان 2020، ومن ضمنها «جنّة هلي» و«الكون في كفة».

‬‬وتقدّم منصّة «جوّي TV» أكثر من 23 ألف محتوى ترفيهي عبر خدمة الفيديو حسب الطلب منوّع ما بين المسلسلات والأفلام المعروفة، إضافة إلى أكثر من 200 قناة مجانية تقدّم عروضاً مميزة ومنوّعة، إضافة إلى مجموعة من الشبكات العالمية التي تبث عبر المنصّة الأشهر في المنطقة مثل STARZPLAY، قناة فوكس، OSN،Wide Khaliji.

كما يمكن لمشتركي «جوّي TV» مشاهدة قنوات «عين» التعليمية (iEN)، والاستفادة من تجربة التعلم عن بُعد، إذ توفر مميّزات خاصة ومواكبة لمتطلّبات الواقع التعليمي الجديد، وهي خيارات Start Over وRewind وCatch Up للتلفزيون المباشر، وخيار العرض متعدّد الأجهزة.

ولمشاهدة هذه البرامج وغيرها الكثير، نرجو زيارة www.jawwy.tv وتحميل تطبيق «جوّي TV» من متاجر التطبيقات، أو الاتصال بخدمة عملاء stc على الرقم 900 لطلب جهازك المنزلي.‫‬‬‬‬‬‬‬‬‬ كما يمكنك تحميل أفلامك ومسلسلاتك ومشاهدتها لاحقاً من دون أي اتصال بالإنترنت.‬‬‬‬‬

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نبذة حول شركة إنتغرال:

إنتغرال، شركة رائدة في مجال الترفيه الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تتمثل خدماتها في تقديم حلول رقمية عبر منصتي «دوري بلس» و«جوّي TV» الترفيهية.

تقدم منصة «جوّي TV» الترفيهية أفضل الأفلام والمسلسلات والقنوات التلفزيونية المجانية والمشفّرة في أي وقت ومن أي مكان سواء من خلال الجوّال والأجهزة الذكية أو في راحة منزلك من خلال الجهاز المنزلي، وتوفر للمشاهد أكثر من 23 ألف فيديو من أفضل الإنتاجات العربية والعالمية من الأفلام والمسلسلات، إضافة إلى مجموعة مميّزة من المحتوى الترفيهي الحصري والأصلي.

ويستطيع المشاهد من خلال منصة «جوّي TV» مشاهدة البرامج من دون أية فواصل أو إعلانات وبتقنية HD عالية الدقة مع الدعم بالترجمة والدبلجة بعدة لغات، لتستمتع بتجربة «جوّي TV» عبر التلفزيون من خلال الجهاز المنزلي، أو بواسطة تطبيقات iOS وأندرويد سواء على جوّالك أو جهازك اللوحي أو عبر ميزة الكروم كاست.

وتتميز منصة دوري بلس بتقديمها خدمة البث التفاعلي لمباريات كرة القدم والرياضات الأخرى، وقد استحوذت على أعلى نسبة مشاهدة في المملكة بين فئاتها، بفضل ما توفره من تجربة فريدة للمشاهد عبر أي جهاز وفي أي وقت ومن أي مكان.