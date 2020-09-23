بحروف مليئة بالوطنية والفخر، دوزن الشاعر المعروف صالح الداغش قصيدة وطنية مميزة بعنوان «رؤية» شدا بها الفنان عبدالهادي حسين بمناسبة الذكرى الـ90 لليوم الوطني.الأغنية التي صاغ ألحانها الموسيقار طلال باغر، حققت انتشارا واسعا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ويعود ذلك لسلاسة مفرداتها وألحانها، فضلا عن تميز الفنان القدير عبدالهادي حسين في أدائها.يبدأ به التاريخ فارح ومسرورويضيء صفحاته بسيرة جنابهتغرق به بحورٍ وتعّذب به بحورويطرز بمجده صحائف كتابهأحلامه العظمى في البال طابورتنزل الى الواقع بيسر ورحابهياجايرٍ يقسى على الظلم والجورياطيبٍ يكسي التواضع مهابهخلا الوطن رؤية وسيرة ودستورورشة عمل صاغت ملاحم شبابهيامحمد ونبني من طموحه قصورونشيد الديرة بعزم وصلابةفي مدرسة سلمان ثابر ومشكورواستلهم الحكمة بداية شبابهلو كيد عدوانه حيايا وديجورماقدت الفتنة من اطرف ثيابه