بحروف مليئة بالوطنية والفخر، دوزن الشاعر المعروف صالح الداغش قصيدة وطنية مميزة بعنوان «رؤية» شدا بها الفنان عبدالهادي حسين بمناسبة الذكرى الـ90 لليوم الوطني.
الأغنية التي صاغ ألحانها الموسيقار طلال باغر، حققت انتشارا واسعا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ويعود ذلك لسلاسة مفرداتها وألحانها، فضلا عن تميز الفنان القدير عبدالهادي حسين في أدائها.
يبدأ به التاريخ فارح ومسرور
ويضيء صفحاته بسيرة جنابه
تغرق به بحورٍ وتعّذب به بحور
ويطرز بمجده صحائف كتابه
أحلامه العظمى في البال طابور
تنزل الى الواقع بيسر ورحابه
ياجايرٍ يقسى على الظلم والجور
ياطيبٍ يكسي التواضع مهابه
خلا الوطن رؤية وسيرة ودستور
ورشة عمل صاغت ملاحم شبابه
يامحمد ونبني من طموحه قصور
ونشيد الديرة بعزم وصلابة
في مدرسة سلمان ثابر ومشكور
واستلهم الحكمة بداية شبابه
لو كيد عدوانه حيايا وديجور
ماقدت الفتنة من اطرف ثيابه
الأغنية التي صاغ ألحانها الموسيقار طلال باغر، حققت انتشارا واسعا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ويعود ذلك لسلاسة مفرداتها وألحانها، فضلا عن تميز الفنان القدير عبدالهادي حسين في أدائها.
يبدأ به التاريخ فارح ومسرور
ويضيء صفحاته بسيرة جنابه
تغرق به بحورٍ وتعّذب به بحور
ويطرز بمجده صحائف كتابه
أحلامه العظمى في البال طابور
تنزل الى الواقع بيسر ورحابه
ياجايرٍ يقسى على الظلم والجور
ياطيبٍ يكسي التواضع مهابه
خلا الوطن رؤية وسيرة ودستور
ورشة عمل صاغت ملاحم شبابه
يامحمد ونبني من طموحه قصور
ونشيد الديرة بعزم وصلابة
في مدرسة سلمان ثابر ومشكور
واستلهم الحكمة بداية شبابه
لو كيد عدوانه حيايا وديجور
ماقدت الفتنة من اطرف ثيابه