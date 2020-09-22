اجتمع الفنان السعودي القدير محمد عبده، و«صوت الإمارات» الفنان عيضة المنهالي، بعمل وطني غنائي حمل عنوان «من بيننا عهد»، أظهر عمق العلاقات بين السعودية والإمارات، التي تجاوزت مفهوم التعاون الثنائي بين دول الجوار، مؤكدين من خلال الصوتين الكبيرين في عالم الأغنية الخليجية مختلف أنواع المحبة التي تجمع الشعبين الشقيقين، وقالا في مطلع العمل:

من دار زايد لا هل العوجا سلام

‏ لديار بو تركي سليل أمجادها

الى المليك الما يضيم ولا يضام

‏ نور الجزيرة حزمها وعمادها

لدار بو سلطان لي ع المجد حام

منّا التراحيب سبقت عدّادها

بوخالد محمد ليا أمّر وقام

لبت معه كل الأمم واسيادها

عرض العمل الوطني الضخم «من بيننا عهد» من خلال فيديو كليب صور خصيصاً من إنتاج وزارة الثقافة وتنمية المعرفة بدولة الإمارات وإخراج ماجد العيسى، بعد أن كتب الكلمات الشاعر سيف كميدش الكعبي، ومن إخراج موسيقي وألحان محمد الأحمد، وتوزيع فهد سواح، وقام بأداء صوت «الحوربه» صالح عبدالواحد، وبمشاركة الغناء مجموعة كورال الإمارات، وكورال شباب السعودية.

وقد طرح العمل عبر قناة عيضة المنهالي الرسمية في موقع اليوتيوب، وعبر جميع منصات وسائل التواصل الاجتماعي.