بدايةً، عرفنا بنفسك؟

كيف كانت بداياتك مع الغناء؟

من هم الفنانون الذين كان لهم تأثيرعلى نايف الأحمد؟ تسمع لمن؟

كيف بدأت الخطوات الاحترافية الأولى في عالم الغناء؟

أخبرنا عن ألبومك الأول، ماهي أبرز تعاوناتك الفنية؟

مواطن يحاول يرد بعضا من جميل الوطن عليه.البداية كانت من المدرسة من خلال الإذاعة المدرسية، ثم توسعت لدائرة الأصدقاء والأحباب على مدى السنين.محمد عبده، راشد الماجد، وعبدالمجيد عبدالله.كانت من خلال صديق الطفولة العزيز الملحن تيم شاكر. كان يشجعني دائماً ويوجهني للبدء في صنع مسيرتي الفنية. فكانت البدايات من خلال جلسات الأصدقاء الموسيقية التي يتواجد فيها الكثير من أفراد الوسط الفني.

هو عبارة عن ميني ألبوم بعنوان (نايف 2020) موجود في جميع المنصات الموسيقية الرقمية. يحتوي الألبوم على 3 أغان (أدري) من كلمات محمد عبدالله و(أنا) و(مالك لزوم) من كلمات محمد الريمي وجميعها من ألحان وتوزيع تيم شاكر. تم تركيب آلات موسيقية من مصر وتركيا بينما تم تسجيل الصوت في استديوهات جدة.

ماهي أبرز العقبات والتحديات التي واجهتها؟

في ختام اللقاء، نسألك: ماهي رسالتك؟

لا يخفى على الجميع أن العمل الموسيقي الواحد يتطلب عددا كبيرا من عازفي الآلات الموسيقية والإيقاعية وأغلبهم متواجد خارج الحدود الجغرافية. وبالتالي تكلفة العمل الفني الواحد تكون شاقة على المغني وهنا يأتي دور الجهات الإنتاجية المسؤولة عن انتشار الأعمال الفنية. أتمنى أن أحظى برعاية من أي من الجهات التي تهتم بتعزيز الموسيقى والفنون في المملكة.كم يسعدني ويشرفني أن أغني موسيقى سعودية وأساهم في المحتوى الوطني للأدب والموسيقى في ظل رؤية المملكة 2030. آمل بأن أكون واجهة مشرفة لوطني وأطمح في تمثيل المملكة العربية السعودية في المناسبات والمحافل الخارجية. وبإذن الله سأعمل على المساهمة في تعزيز الموروث الفني الغنائي للمملكة والمحتوى الغنائي المحلي.