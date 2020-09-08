مواطن يحاول يرد بعضا من جميل الوطن عليه.
- كيف كانت بداياتك مع الغناء؟
البداية كانت من المدرسة من خلال الإذاعة المدرسية، ثم توسعت لدائرة الأصدقاء والأحباب على مدى السنين.
- من هم الفنانون الذين كان لهم تأثيرعلى نايف الأحمد؟ تسمع لمن؟
محمد عبده، راشد الماجد، وعبدالمجيد عبدالله.
- كيف بدأت الخطوات الاحترافية الأولى في عالم الغناء؟
كانت من خلال صديق الطفولة العزيز الملحن تيم شاكر. كان يشجعني دائماً ويوجهني للبدء في صنع مسيرتي الفنية. فكانت البدايات من خلال جلسات الأصدقاء الموسيقية التي يتواجد فيها الكثير من أفراد الوسط الفني.
- أخبرنا عن ألبومك الأول، ماهي أبرز تعاوناتك الفنية؟
هو عبارة عن ميني ألبوم بعنوان (نايف 2020) موجود في جميع المنصات الموسيقية الرقمية. يحتوي الألبوم على 3 أغان (أدري) من كلمات محمد عبدالله و(أنا) و(مالك لزوم) من كلمات محمد الريمي وجميعها من ألحان وتوزيع تيم شاكر. تم تركيب آلات موسيقية من مصر وتركيا بينما تم تسجيل الصوت في استديوهات جدة.
- ماهي أبرز العقبات والتحديات التي واجهتها؟
لا يخفى على الجميع أن العمل الموسيقي الواحد يتطلب عددا كبيرا من عازفي الآلات الموسيقية والإيقاعية وأغلبهم متواجد خارج الحدود الجغرافية. وبالتالي تكلفة العمل الفني الواحد تكون شاقة على المغني وهنا يأتي دور الجهات الإنتاجية المسؤولة عن انتشار الأعمال الفنية. أتمنى أن أحظى برعاية من أي من الجهات التي تهتم بتعزيز الموسيقى والفنون في المملكة.
- في ختام اللقاء، نسألك: ماهي رسالتك؟
كم يسعدني ويشرفني أن أغني موسيقى سعودية وأساهم في المحتوى الوطني للأدب والموسيقى في ظل رؤية المملكة 2030. آمل بأن أكون واجهة مشرفة لوطني وأطمح في تمثيل المملكة العربية السعودية في المناسبات والمحافل الخارجية. وبإذن الله سأعمل على المساهمة في تعزيز الموروث الفني الغنائي للمملكة والمحتوى الغنائي المحلي.