سعياً لضمان تحقيق مهرجان «أفلام السعودية» في دورته السادسة أهدافه الرئيسية المتمثلة في دعم المواهب الوطنية المتخصصة في المجال السينمائي، وتشجيع صناعة الأفلام السعودية، وتعزيز الثقافة السينمائية في المملكة، أعلنت اللجنة المنظمة للمهرجان أسماء لجان تحكيم مسابقات المهرجان وهي:

مسابقة الأفلام الروائية

- الفنان إبراهيم الحساوي من السعودية «رئيس اللجنة»

- الفنان راسموس بريندسترب من الدنمارك

- المخرجة كوليت نوفل من لبنان

مسابقة الأفلام الوثائقية

- الفنان فيليب كوردي من سويسرا «رئيس اللجنة»

- الفنان علي السمين من السعودية

- الفنان عرفان رشيد من العراق

مسابقة أفلام الطلبة

- المخرجة هناء العمير من السعودية «رئيس اللجنة»

- الكاتب عادل خزام من الإمارات العربية المتحدة

- الفنانة فرانسين فيرت من سويسرا

مسابقة السيناريو غير المنفذ

- الكاتب مفرج المجفل من السعودية «رئيس اللجنة»

- الكاتب عبدالله السفر من السعودية

- الكاتب وحيد الطويلة من مصر

ويأتي المهرجان في دورته السادسة «عبر الإنترنت» وتنظمه جمعية الثقافة والفنون بالدمام بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي بالظهران «إثراء»، وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة، ويعرض بشكل افتراضي بالكامل خلال الفترة من 1 إلى 6 سبتمبر 2020.

كما تم الإعلان وإتاحة التسجيل في ورشتين تدريبيتين، من خلال موقع المهرجان: https://www.saudifilmfestival.org

وهما:

الورشة التدريبية الأولى: من الفكرة إلى القصة، كتابة الفيلم القصير (تدريب عملي لكتابة فكرة فيلم قصير وتنفيذ الملخص النهائي للفيلم)، للمدرب ميشيل كمون

الورشة التدريبية الثانية: موسيقى الفيلم (عن المعرفة الإنتاجية لموسيقى الأفلام) للمدربة غيا الرشيدات.

سيقدم المهرجان برامجه للجمهور من خلال البث المباشر عبر الإنترنت وتتضمن عروض الأفلام، واللقاءات مع صناع الأفلام، وندوات وورشا متخصصة، ضمن أجواء تفاعلية تجمع صنّاع الأفلام والمهتمين بالمجال، وفي إطار رقمي يسمح للجمهور بالمتابعة والتصويت على مجموعة من جوائز المهرجان المقدرة بـ 285 ألف ريال.