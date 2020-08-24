يطلق معهد الثقافة والفنون للتدريب «ثقف» والجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة القصيم مطلع شهر أكتوبر 2020 برنامجاً موسيقياً يستهدف الأطفال لتعلم عزف الموسيقى الغربية «البيانو»، يشتمل على التعرف على آلة البيانو، وعلى السلم الموسيقي، ومفتاح «صول»، والتدرب على مفهوم أسماء مفاتيح البيانو، وحفظ الحروف الهجائية، وعزف الحروف الموسيقية على البيانو ومعرفة أماكنها، وعزف مقطوعة موسيقية.

وأوضحت الجمعية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن البرنامج مخصص للأطفال، ويهدف إلى تعليم أساسيات فن العزف على آلة البيانو، إذ تلعب الموسيقى دوراً أساسيا في العديد من الفنون.

وبينت المدربة لمى سعد أن البرنامج مخصص للأطفال من الجنسين لتعلم العزف على آلة البيانو كمستوى أول بواقع 8 لقاءات مخصصة بساعتين من كل يوم (خميس) و(سبت) اعتباراً من يوم 1 أكتوبر 2020م بقاعة «ثقف» بمقر جمعية الثقافة والفنون بالقصيم بمدينة بريدة.

يذكر أن جمعية الثقافة والفنون بالقصيم تقوم بجهود حثيثة لدعم الحركة الموسيقية في المنطقة، وإطلاق العنان لمواهب الطاقات السعودية المدفونة على مستوى الشباب من الجنسين، ومنحهم بقعة ضوء كانوا يأملون بها منذ أمد بعيد، من خلال تفعيل دورات تدريبية للعزف على الموسيقى، وتأسيس فرقة موسيقية، إذ أقامت الجمعية دورتين لتعليم العزف على آلة العود، ودورة في مجال الإيقاع الموسيقي لإعطاء الشباب مساحة أكبر للعمل والإبداع في المجال الموسيقي، والاستفادة من قدراتهم في مشاريع الجمعية المستقبلية.