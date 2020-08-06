كشفت زوجة الفنان المصري محمود ياسين الفنانة شهيرة تفاصيل حالته الصحية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج التاسعة، لأول مرة منذ سنوات، إذ أكدت شهيرة إصابته بالزهايمر ومعاناته معه منذ 8 سنوات، مشيرة إلى أنه لا يوجد علاج لحالته أو تحسن في وضعه الصحي.

وأوضحت الفنانة شهيرة أن آخر ما يتذكره محمود ياسين عن وفاة زملائه وفاة الفنان نور الشريف في 2015، وكان واعياً به ولكن من بعدها أخفت عليه أخبار وفاة زملائه خوفا على صحته النفسية، ومنها وفاة الفنان محمود عبدالعزيز، وفاروق الفيشاوي، مشيرة إلى أنه يتذكر بعض زملائه المؤثرين في حياته بصعوبة، ومنهم محمود عبدالعزيز، والفنانة الراحلة رجاء الجداوي الذي تحدث معها سابقاً وتسبب في بكائها من الفرحة.

يذكر أن مرض الفنان محمود ياسين تسبب في منعه من العمل والظهور على الشاشة منذ 8 سنوات، وكانت آخر أعماله فيلم «جدو حبيبي» في 2012، وكان من المقرر أن يشارك في مسلسل «صاحبة السعادة» مع عادل إمام في 2014، ولكن لم يستطع استكمال العمل بسبب بداية معاناته مع المرض والزهايمر والذي جعله يبتعد عن الأضواء منذ ذلك الوقت.

وظهر الفنان محمود ياسين في فيديو له منذ سنوات وهو يوجه رسالة للجمهور يشكرهم فيها على تذكرهم له ودعمهم له رغم ابتعاده عن الشاشة، قبل أن يثير القلق مجدداً بالحديث عن تفاصيل مرضه وعدم تحسن حالته الصحية في الفترة الأخيرة.