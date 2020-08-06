أعلنت جمعية الثقافة والفنون بالدمام مساء أمس (الأربعاء) الانتهاء من استقبال المشاركات الخاصة بمعرض «عودة» لأعمال الفيديو آرت، والمخصص للإنتاج الفني الجديد خلال الأشهر الـ4 الماضية «أزمة كورونا»، والمقرّر أن ينظّم في 20 أغسطس الجاري، حيث سيعرض على قناة الجمعية في اليوتيوب.

وقد وصلت المشاركات المسجلة في موقع المعرض إلى 62 مشاركة من 23 دولة، وستعرض الأعمال على لجنة مختصة في التقييم والمتابعة الفنية والتقنية والبصرية والجمالية، حيث سيتم الإعلان عن الأعمال المشاركة 12 أغسطس الجاري، وبث المعرض الافتراضي سيكون في 20 أغسطس.

وقد أشار مدير الجمعية يوسف الحربي «أن الجمعية حرصت على خلق الأنشطة وفق الآليات المتاحة في ظل هذه الظروف الصحية بالاستمرار والتواصل الثقافي وبث الوعي والتعاون الجمالي وابتكار البرامج المتنوّعة التي تجمعنا بالمهتمين بالفنون وبكل فناني العالم، لذلك كانت «عودة» من خلال الفيديو آرت كنمط فني معاصر له جمهوره، حيث قمنا بالتركيز على التنوع في المشاركة والتفاعل الفني، وكذلك على مستوى التقييم، وحاولنا خلق توازن على أصعدة مختلفة من حيث الاختيار والتعاون المشترك والانفتاح على المستوى الفني والنقدي».

تجدر الإشارة إلى أن معرض «عودة» هو مشاركة مفتوحة بأعمال الفيديو آرت لكل الفنانين في العالم، واختارت الجمعية أن يكون محور هذه الأعمال تأثير جائحة كورونا على العالم من حيث التعبير عن الحياة والاستمرار في العطاء والانتصار للإنسانية من خلال الفيديو آرت وما يحمله من توليفات بصرية وفنية وجمالية لها مفاهيمها، خصوصا أن فن الفيديو أصبح يحتل مكانته الفنية والجمالية التي تثير بتشكلاتها التعبيرية الوقائع وترصدها بعلاماتها البصرية بشكل له خصوصياته التي تعبّر عنها فنون ما بعد الحداثة.