طمأنت الفنانة السورية أمل عرفة، جمهورها ومحبيها، بأنها قوية وستتعافى من فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وذلك بعدما كشفت أن خمسة أطباء أكدوا إصابتها بالفايروس.

ووفقا لموقع «RT»، قالت عرفة إن خمسة أطباء أكدوا إصابتها «بكوروناية بنت حلال»، حسب تعبيرها الذي استخدمته في تدوينة في إحدى صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب موقع «الوطن أونلاين» الإخباري، قالت عرفة: «استشرت عدة أطباء، وجميعهم أكدوا إصابتي بفايروس كورونا، وتجاوزت مرحلة الخطر وفقاً للأطباء، لكني ما زلتُ أعاني من التعب والوهن في أنحاء جسمي».

وختمت حديثها بالطلب من الجميع عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى.