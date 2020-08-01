انتهى الفنان والطبيب هيثم الشاولي، من مونتاج فيديو كليب جديد بعنوان «البنت ديا» تزامنا مع عيد الأضحى المبارك.

ويأتي هذا العمل الفني بعد فيديو كليب أطلقه الشاولي الشهر الماضي بعنوان «يا ملايكة من البشر»، حول دور الأطباء والطواقم الصحية في مكافحة جائحة كورونا، وتضحياتهم ومعاناتهم في معالجة المصابين به، والوقاية منه.

وسبق للشاولي تصوير عدة أغنيات في الفترة الماضية، هي «إسكندرية»، «السعودية بلادي»، «يا غالية يا مصر»، «راجع»، «حبيبي أنت فين»، «وين الأسمر»، وجميعها من الألبوم الجديد «أول رومانسيات».

وجاءت عودة الشاولي للغناء بعد توقفه لأكثر من 13 عاما؛ لانشغاله بالعمل الطبي والإنتاج الفني وإنشاء أول مركز لتعليم الموسيقى في السعوديه عام 2010.

ويعتزم الشاولي تصوير فيلم سينمائي من قصته وبطولته حول أمور كثيرة من قصة حياته طبيبا وفنانا، ويتم العمل حاليا على إعداد السيناريو والحوار.

يذكر أنه تم إيقاف تجهيز تصوير فيلم يحكي قصة حياة الفنان المصري رشدي أباظة، بسبب عدم الاتفاق وبعض الاختلافات، فيما وعد الشاولي بأنه ستكون هناك أعمال كثيرة فنية مميزة في الفترة القادمة.