أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان «أفلام السعودية» تخصيص الدورة السادسة من المهرجان للعرض بشكل افتراضي بالكامل خلال الفترة من 1 إلى 6 سبتمبر 2020، حيث سيقدم المهرجان برامجه للجمهور من خلال البث المباشر عبر الإنترنت التي تتضمن عروض الأفلام، واللقاءات مع صناع الأفلام، وندوات وورشا متخصصة، وذلك ضمن أجواء تفاعلية تجمع صنّاع الأفلام والمهتمين بالمجال، وفي إطار رقمي يسمح للجمهور بالمتابعة والتصويت على مجموعة من جوائز المهرجان.

ويحظى المهرجان بدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة، وهو من تنظيم جمعية الثقافة والفنون بالدمام بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي بالظهران (إثراء). ويأتي قرار إقامة دورته السادسة بشكل افتراضي لضمان تحقيق المهرجان لأهدافه الرئيسية المتمثلة في دعم المواهب الوطنية المتخصصة في المجال، وتشجيع صناعة الأفلام السعودية، وتعزيز الثقافة السينمائية في المملكة.

ويتضمن المهرجان في دورته القادمة 4 مسابقات رئيسية، هي: «مسابقة الأفلام الروائية، ومسابقة الأفلام الوثائقية، ومسابقة أفلام الطلبة، ومسابقة السيناريو غير المنفذ»، وستتولى مهمة اختيار الفائزين في كل مسابقة لجنة تحكيم مستقلة، ستقوم بمنح جائزتين، فيما سيمنح تصويت الجمهور جائزة في كل مسابقة من المسابقات الأربع. وسيوزع المهرجان جوائز النخلة الذهبية للأفلام والسيناريوهات الأفضل على النحو التالي:

1- مسابقة الأفلام الروائية:

النخلة الذهبية لأفضل فيلم أول: 40.000 ريال. النخلة الذهبية لأفضل فيلم ثان: 20.000 ريال. جائزة الجمهور: 10.000 ريال.

2- مسابقة الأفلام الوثائقية:

النخلة الذهبية لأفضل فيلم أول: 40.000 ريال. النخلة الذهبية لأفضل فيلم ثان: 20.000 ريال. جائزة الجمهور: 10.000 ريال.

3- مسابقة أفلام الطلبة:

النخلة الذهبية لأفضل فيلم أول: 40.000 ريال. النخلة الذهبية لأفضل فيلم ثان: 20.000 ريال. جائزة الجمهور: 10.000 ريال.

4- مسابقة السيناريو غير المنفذ:

النخلة الذهبية لأفضل سيناريو طويل أول: 30.000 ريال. النخلة الذهبية لأفضل سيناريو طويل ثان: 20.000 ريال. النخلة الذهبية لأفضل سيناريو قصير أول: 15.000 ريال. النخلة الذهبية لأفضل سيناريو قصير ثان: 10.000 ريال.

وشددت اللجنة المنظمة للمهرجان على إدراكها لأهمية عرض الأفلام في صالات السينما بين محبي الأفلام والجمهور، موضحة أن قرار بث المهرجان رقمياً عبر الإنترنت جاء بعد دراسة الظروف الراهنة وما يرتبط بها من قيود احترازية قد لا تتيح للكثيرين حضور فعاليات المهرجان والاستفادة من برامجه. ومن المقرر أن يتم الإعلان في الفترة القريبة القادمة عن قائمة الأفلام والسيناريوهات المقبولة في دورته الاستثنائية، إضافة إلى تفاصيل المسابقات والورش والبرامج الموازية.

ويهدف مهرجان «أفلام السعودية» منذ دورته الأولى عام 2008 إلى توفير منصة للاحتفاء بالأفلام السعودية وصنّاعها، وعرضها لأكبر شريحة ممكنة من الجمهور، في أجواء سينمائية محفزة. ويحرص المهرجان على الاستمرار في أداء رسالته المشجعة لصناعة الأفلام السعودية حتى في أحلك الظروف.

ويأتي دعم هيئة الأفلام للمهرجان في دورته الافتراضية القادمة من منطلق مسؤولياتها تجاه قطاع الأفلام في المملكة باعتبارها المظلة الرسمية لصناعة الأفلام السعودية، والداعمة للمواهب السينمائية الوطنية، والمحفزة للمؤسسات الناشطة في القطاع، التي تعمل على تنفيذ رؤية وتوجهات وزارة الثقافة الرامية إلى تطوير القطاعات الثقافية في المملكة والارتقاء بها إلى المستويات التي تحقق أهداف رؤية السعودية 2030.