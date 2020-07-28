نظمت الجمعية السعودية للفنون التشكيلية (جسفت) بعسير معرض «حواء 1» افتراضياً لفناناتها صيف عسير 2020، والذي جمع عدداً من الأعمال الفنية التشكيلية المسندية التي مثلت الرسم، والتصوير التشكيلي، والرسم على الحرير، أبدعتها الفنانات حنان الشهراني، ومها الزهواني، وعزيزة الشهري، وختمة السهل، ومجدولين بتيل، وزكية الزهيري، وعائشة عسيري، وأمجاد الشريم، وصالحة الأحمري، وأريج الزيلعي، وراوية الشهري، وعافية الفيفي، وسلمى القحطاني، ونوف القحطاني، وبدرة العلياني.



وقالت المشرفة على المعرض، عضو مجلس إدارة جسفت عسير الدكتورة حنان الشهراني، إن المعرض يأتي ضمن حزمة من الأنشطة لصيف هذا العام، وتم تنظيمه إلكترونياً بسبب جائحة كورونا، بهدف إثراء الساحة الفنية التشكيلية، وتفعيل الحراك الفني التشكيلي بأعمال مسندية متنوعة من حيث الموضوع والتقنية والخامة، وفق أطروحات بصرية تمثل مختلف الاتجاهات الفنية بما يسهم في نقل إبداعاتهن الفنيه للعالم من خلال استخدام التقنية ونشرها عبر قنوات التواصل الاجتماعي المختلفة، مضيفة بأنه يمكن مشاهدة المعرض والتجول في أقسامه من خلال الرابط التالي:



https://art.kunstmatrix.com/apps/artspaces/index.html?external=true&splashscreen=true&language=en&uid=19159&exhibition=1868126



يُذكر أن الجمعية تعمل الآن على تنظم معرض (آدم1) الافتراضي لمنسوبي الجمعية من الفنانين، إضافة إلى ضيوف شرف من مختلف مدن المملكة.