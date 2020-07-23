صورة تجمع لينا أحمد الفيشاوي وشقيقها الألماني تيتوس الفيشاوي، نشرتها هند الحناوي، الزوجة الأولى للفنان أحمد الفيشاوي، إضافة لمجموعة من الصور، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستغرام، احتفالا باللقاء المؤجل منذ أربعة شهور بسبب تداعيات أزمة كورونا.

وعلقت هند على الصور قائلة: «أخيرا اجتمعوا سويا». وظهرت في الصور لأول مرة الزوجة الألمانية الغامضة للفنان أحمد الفيشاوي والتي قررت المضي قدما في قضية إثبات نسب طفلها تيتوس لوالده، بنفس الخطوات التي اتبعتها هند الحناوي لإثبات نسب لينا للفنان أحمد الفيشاوي، وتأكد أن صداقة عميقة تجمع «الضرتين» في مواجهة الزوج السابق.

وسبق أن أعلن محامي لينا الفيشاوي، شعبان سعيد، ظهور ابن جديد للفنان أحمد الفيشاوي يدعى تيتوس، مؤكدا أن والدة الصغير تواصلت معه لكي يبدأ إجراءات قضية إثبات نسب الصغير إلى والده، ليواجه الفيشاوي نفس الأزمة التي واجهها سابقا مع ابنته لينا.

وكانت لينا الفيشاوي، خرجت عن صمتها هي ووالدتها هند الحناوي، وقررا نشر صور عائلية لطفل يبلغ من العمر 8 ‏سنوات واسمه «تيتوس» الفيشاوي، وقالتا إنه «أخ غير شقيق» للينا.‏

ونشرت هند الحناوي عبر حسابها على إنستغرام صورة لابنتها لينا وأخيها، وعلقت: لينا الفيشاوي وتيتوس الفيشاوي، صورة ‏قديمة من يونيو 2019، ننتظر رؤيتك في يوليو 2020.

وبلغت زيجات أحمد الفيشاوي الرسمية 5 زيجات، وسادسة غير مؤكدة، وكانت أول زيجة للفيشاوي مأساوية مع مهندسة الديكور هند الحناوي وطفلتها الصغيرة لينا، فيما الزوجة الثانية للفيشاوي كانت من السيدة وسام عاطف عطية وهي الوحيدة التي أقامت حفل زفاف، ولم يستمر الزواج إلا 55 يوما فقط وحصلت بعدها على ورقة الطلاق وحررت ضده محضراً في قسم الشرطة اتهمته فيه بسرقة «شبكتها»؛ التي هي خاتم «سوليتير» بـ100 ألف جنيه، وتدخل والده فاروق الفيشاوي عبر مستشاره القانوني وتمت تسوية كافة المحاضر.

وكانت الزوجة الثالثة للفيشاوي هي دنيس ولمان، ألمانية الجنسية، تعرف عليها خلال رحلة علاج والدته الفنانة سمية الألفي في ألمانيا، وهي الوحيدة التي لا يحب ذكر تفاصيل زواجه منها ويؤكد دوما أنه لا يعرف عنها أي شيء لأنها اختفت تماما وغيرت أرقام هواتفها المحمولة وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت الزوجة الرابعة الإعلامية اللبنانية رولا الدبس، وبعدها حدثت زيجة خامسة لم يتم الكشف عن تفاصيلها وينكرها الفيشاوي، ثم ارتبط بزوجته الحالية ندى كامل.