أكدت الممثلة الأمريكية آمبر هيرد، اعتداءها بضرب زوجها السابق الفنان جوني ديب، مشيرة إلى أن سبب الاعتداء يعود إلى خوفها من أن يدفع شقيقتها عن الدرج مثلما فعل مع صديقته السابقة عارضة الأزياء كيت موس.

وكانت آمبر هيرد أدلت بشهادتها أمام المحكمة العليا في لندن، حسب صحيفة «ذا صن»، حيث رفع الممثل العالمي قضية تشهير بسبب مقال نشرته عام 2018، وصفته فيه بأنه يعتدي على زوجته.

ووجهت المحكمة سؤالا إلى هيرد بشأن واقعة الاعتداء على ديب في مارس 2015، حيث اعترفت بذلك الأمر في منزلهما في لوس أنجليس.

وأشارت هيرد إلى أن ديب اعتدى عليها بالضرب 14 مرة، موضحة أنه هددها بقتلها وصفعها ولكمها ورشقها بزجاجات، قائلة: «كان يتحول إلى وحش بسبب الإفراط في الشراب أو تعاطي المخدرات».

من جانبه، نفى جوني ديب الاعتداء بالضرب على آمبر هيرد، مؤكدا أن تلك الادعاءات كاذبة، وأنه هو الذي كان ضحية لاعتداءات منها.

كما استمعت المحكمة لتسجيل صوتي للزوجين وهما يناقشان مشاجرات سابقة، أكد فيها ديب أن زوجته السابقة لكمته ورشقته بأواني الطبخ.