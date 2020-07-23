قبضت الجهات الأمنية المصرية أمس (الأربعاء) على مدير أعمال النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، الملحن محمد وزيري، بتهمة النصب، وذلك بعد عدة شكاوى قضائية قدمتها هيفاء ضد مدير أعمالها السابق عن طريق محاميها المستشار القانوني ياسر قنطوش، وتم احتجاز وزيري بنيابة ثان زايد بتهمة النصب وسرقة الأموال.

وكانت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي حررت محضرًا عن طريق محاميها المستشار ياسر قنطوش مطلع مايو الماضي، ضد محمد وزيري بحصوله على مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بتوكيل عام، يتيح له التعامل بالمبالغ المستحقة لها لدى المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات.

وقررت النيابة حبس مدير الأعمال السابق للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي 4 أيام على ذمة التحقيق. وحضر مع وزيري محاميه سهاد إمام، بينما حضر ياسر قنطوش بالنيابة عن هيفاء وهبي.

من جهتها، علقت هيفاء وهبي على الخبر عبر حسابها بموقع إنستجرام حيث كتبت «الحمد لله».