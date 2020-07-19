بلباقته وهدوئه وأسلوبه المتفرد (أداء وعزفاً) في اللون الغنائي الخليجي الذي يقدمه، تألق «مخاوي الليل» المطرب السعودي خالد عبدالرحمن مستكملاً نجاح حفلات الصيف «مكملين معاكم»، التي تنظمها وتشرف عليها «الهيئة العامة للترفيه» في المملكة العربية السعودية وهرم شركات الإنتاج «روتانا للصوتيات والمرئيات».



وقد حققت الحفلة هدفها المنشود بإسعاد الناس من داخل بيوتهم في ظل الظروف الراهنة، وتم بثها «أونلاين - مباشر» للجمهور عبر تطبيق شاهد VIP.



بداية، طمأنت حفلة «هيئة الترفيه» و«روتانا» الجمهور على سلامة مطربهم خالد عبدالرحمن لاسيما وقد أعلن قبل أسابيع أنه ووالدته يعانيان صحياً إثر إصابتهما بفايروس كورونا، لذلك تحمد خالد الله تعالى على سلامته ووالدته، كاشفاً أنه في البداية عانى من ارتفاع اليوريك في الدم وبدأ يتعالج في مستشفى الحرس الوطني الذين تابعوا حالته، ومع الفحوصات تم اكتشاف أنه مصاب بفايروس كورونا لكنها لم تؤثر عليه وتعافى منها، أما والدته فلا تزال تخضع للعلاج وقد اتصل بها قبل الحفلة وأطمأن عليها.



خالد بدأ حفلته بذكاء حيث قدم أغنية «يا لايمتني» التي يعي محبة الجمهور لها، ويقول مطلعها: «في طي لحظات افترقنا بساعة.. ماني على فرقاك يا بنت جزاع.. ما يمنعك خافق يعرف المناعه لو أن الهوى في خاطري حمل ووضاع». توالت بعدها الأغاني من قديمة وجديدة وبينها أغنية قال عنها: هي ليست مجاراة لأغنية «تذكار».. ولكن «تذكار» «تنتخي بي» التي كتب كلماتها الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد ومن إتاج روتانا، معبراً عن سعادته بنجاحها. وعن جديده قال: «لدي البوم كامل من كلماتي وألحاني يتضمن أربعة اعمال».



خالد عبدالرحمن الذي يعي جيداً مدى شعبيته وجماهيريته الطاغية والمستمرة للآن، عندما سئل على هامش الحفلة عن سر هذه الجماهيرية، أجاب:«أولاً الجمهور يستحق التقدير والإشادة.. صنعني نجم ولله الحمد.. وأنا يمكن إحساسي الواضح الصريح هو الذي أوصلني لجمهوري».



وعند سؤاله: ألا تحفزفك جماهيريتك على عمل حفلات في بلاد المهجر؟، أجاب بوضوح: «بل يحفزني هذا وجاءتني أكثر من دعوة لإحياء حفلات في أميركا، ولكن الوقت الذي يريدوني فيه كان يتعارض مع وقتي حيث أكون حينها مرتبطاً مع الأهل أو في مناسبات وهذا جعلني أعتذر عنها».



وتطرق خالد في حوار أجري معه قبل الحفلة عن بعض الأسماء التي لها تقدير لديه، فامتدح الملحن سهم، وقال: سعدت بالتعامل معه، وسهم إنسان صاحب خلق.. متواضع، يعطي أكثر مما يأخذ. ومن المطربين امتدح عبادي الجوهر وعبدالمجيد عبدالله وقال عنهما.. أحبهما وأقدرهما.



واسترجع خالد عبدالرحمن علاقته بالفنان الراحل طلال مداح قائلاً:«الحقيقة كنت أنا وطلال مداح ذات يوم في القاهرة، وكنت أسجل مجموعة أعمال واستمع مني لعمل يقول (عطني وعدك اليوم) فأعجب به، وقال لي:«هذا أبيه»، فتركته له لكن يبدو أنه نسي العمل، وبعد سنة التقينا وذكرته بالعمل لكنه لم يتذكر الأمر تماماً، ولم يكن لدي مطلع العمل كي أسمعه له، بعدها توفي ولَم يتم التعاون بيننا».