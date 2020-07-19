نقابة المهن تحذر من التطاول على الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

أصدرت نقابة المهن التمثيلية المصرية بياناً رسمياً نشرته عبر حسابها الرسمي على فيس بوك تعرب فيه عن بالغ تقديرها للفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، واصفة إياه أحد رموز فن التمثيل العربي، وذلك عقب منشور للممثلة عفاف مصطفى على فيس بوك أساءت فيه للفنان، ما اعتبرته النقابة تطاولاً على قيمة فنية كبيرة.

وكتبت النقابة في المنشور «أنها لا ولن تقبل أي محاولة من أي نوع للتطاول على رموز مصر الفنية سواء بالتصريح أو الاشارة أو التلميح وتحذر كل من يحاول أن يقوم بذلك من عواقب وخيمة فلن تسمح النقابة أبداً بأن يمر هذا السلوك دون محاسبة».