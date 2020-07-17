بتغطية مميزة من قناة مجان الفضائية، اختتمت الدورة الأولى لمهرجان سينيمانا للفيلم العربي الذي نظمه الاتحاد العام للفنانين العرب من خلال مكتبه بسلطنة عمان والذي أقيم عبر المنصة الإلكترونية؛ بسبب انتشار جائحة كورونا بإعلان أسماء الأفلام الفائزة بفئات المهرجان المتعددة، وذلك من خلال برنامج خاص أعده وقدمه الإعلامي جاسم البطاشي واستضاف فيه مدير المهرجان د.خالد الزدجالي الذي شكر جميع اللجان العاملة في هذا المهرجان وأصحاب الأفلام السينمائية المشاركة في هذه الدورة التي خصصت لإبراز تضحيات الصفوف الأمامية لمكافحة الجائحة، إضافة إلى دور الأسر والمتطوعين بعد انتشار الجائحة.

وتضمن البرنامج عرض مقتطفات من الأفلام المشاركة، اضافة إلى عرض مادة تسجيلية لأعضاء اللجان العاملة في المهرجان كاللجنة الفنية ولجنة التحكيم والمركز الإعلامي الذي كان له دور كبير في إبراز أخبار المهرجان في جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.

وبعد ذلك أعلن رئيس لجنة التحكيم الناقد السينمائي أمير أباظه أسماء الأفلام الفائزة بفئات المهرجان (الروائي القصير والتسجيلي القصير وأفلام التحريك وأفلام أعمال التطوع) شاكراً زملاءه في لجنة التحكيم د.جبار جودي والناقدة البحرينية منصورة الجمري والفنان طالب البلوشي والمخرج صبحي سيف الدين والمنتج مراد شاهين على تفانيهم في العمل باتباع المعايير الفنية في تحكيم الأفلام.

وقبل إعلان النتائج الرسمية، منحت لجنة التحكيم عدداً من شهادات التقدير والامتياز لعدد من المشاركين في أفلام المسابقة، وذلك على النحو التالي:

- شهادة تقدير للممثلة علا سمير وذلك عن الفيلم الروائي القصير (أنا عندي Corona virus)

- شهادة امتياز وتقدير للفيلم الروائي القصير (2025) إخراج معاذ حاتم سند (جمهورية مصر العربية)

- شهادة امتياز وتقدير للفيلم الروائي القصير (29 شوال) إخراج بدر الناشري (المملكة العربية السعودية)

- شهادة امتياز وتقدير للفيلم الروائي القصير لعبة الوجود إخراج أحمد عبدالعزيز الزروق (ليبيا)

- شهادة امتياز وتقدير للفيلم التسجيلي القصير (المكالمة) إخراج مينا ماهر ومينا نادر (جمهورية مصر العربية)

- شهادة امتياز وتقدير للفيلم التسجيلي القصير (كرنتينا 21) إخراج عبدالله البطاشي (سلطنة عمان)

- شهادة امتياز وتقدير للفيلم التسجيلي القصير (تحدي تحدي) إخراج بسنت علي عبدالخالق (جمهورية مصر العربية)

- شهادة امتياز وتقدير للفيلم الوثائقي القصير (أبطال الجائحة) إخراج عبدالرحمن أحمد كعكي (المملكة العربية السعودية)

- شهادة امتياز وتقدير للفيلم الوثائقي القصير (كوفيد-19 السودان) إخراج منتصر الصادق (جمهورية السودان)

أما جوائز المهرجان ففاز بها:

- جائزة أفضل فيلم روائي قصير لفيلم (أنا عندي Corona virus) إخراج فادي نور (جمهورية مصر العربية)

- جائزة أفضل فيلم تسجيلي قصير لفيلم (كرنتينة في العراق) إخراج حسن العبدلي (جمهورية العراق)

- جائزة أفضل فيلم تحريك قصير لفيلم (الأم) إخراج ناصيف شلش (الجمهورية العربية السورية)

- جائزة أفضل فيلم تطوعي قصير لفيلم (رزقك في بيتك) إخراج مهند دياب (جمهورية مصر العربية)