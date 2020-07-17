أصدر القضاء المصري في ساعة متأخرة من مساء أمس (الخميس) حكما بحبس الفنان المصري محمد رمضان لمدة سنة، وكفالة 10 آلاف جنيه، وغرامة 20 ألف جنيه، وذلك في قضية «السب والقذف» الموجهة للفنان محمد رمضان من قبل الطيار أشرف أبو اليسر.

ونقل موقع «بوابة الأهرام» أن محكمة جنح الدقي أصدرت حكمها في الفنان محمد رمضان، مضيفا أن مجدي حلمي محامي الطيار أشرف أبو اليسر، كان قد تقدم بدعوى يتهم فيها الفنان محمد رمضان بسبه وقذفه، بعدما أعلن في إحدى الفضائيات أنه عرض على الطيار مبلغا ماليا كترضية بعد وقفه عن العمل.

وذكر موقع «اليوم السابع» أن الدعوى المقامة ضد رمضان تضمنت استغلاله صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها «مش بتفتش في المطار»، مستغلاً صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.

ووفقا لما نقله موقع «سي إن إن» عن «بوابة الأهرام»، فإن الطيار أبو اليسر كان قد أكد خلال مداخلةٍ هاتفية مع الإعلامي المصري عمرو أديب، في فبراير الماضي، أحقيته بالتعويض، الذي يتضمن بحسب قوله «شقيّن.. مادي يتعلق بخسارته 3 سنوات ونصف المتبقية له من عمله، والطريقة التي خرج فيها من العمل، وأبقى باب الصلح والتفاوض مفتوحاً مع خصمه، بحضور فريقيهما القانونيين».

ويضيف الموقع أن أشرف أبو اليسر تقدّم منذ أسبوع بالتماس لكلٍ من وزارة الطيران المدني ومجلس الشعب المصري، لإعادة النظر في قرار فصله من العمل، وذلك رداً على ما قاله محمد رمضان بأنّ الطيار أبو اليسر ركّز عليه في القضية، بدلاً من توجهه للقضاء المختص، والطعن على الحكم الصادر بحقّه.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة «الوطن» المصرية، أن رمضان تجاهل الحكم الذي صدر ضده، موضحة أن الفنان موجود في الساحل الشمالي متجاهلا التعليق على حكم حبسه، حسب قول الصحيفة.