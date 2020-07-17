غيّب الموت فنان «المونولوجيست» سعد التمامي، جراء إصابته بفايروس كورونا المستجد.

ونعى عدد من الفنانين ونشطاء التواصل الاجتماعي، التمامي، الذي اشتهر بتقليد الفنانين والمشاهير، وله مشاركات عديدة في مسرح التلفزيون السعودي والإذاعة، كبرنامج أخبار وأشعار وبرنامج بيت العزوبية، واعتزل الفن مبكراً عام 1400 تقريباً، وتفرغ لأعماله الخاصة.

كما نعاه الإعلامي يحيى مفرح زريقان بتغريدة قال فيها: «انتقل إلى رحمة الله تعالى المنولوجست الشهير سعد التمامي بعد إصابته بفايروس كورونا، رحمه الله وأحسن إليه وتجاوز عنه وتقبله قبولاً حسناً، وألهم ذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وكتب الفنان ناصر القصبي عبر «تويتر»: «رحمة الله على المونولوجست سعد التمامي الذي توفي البارحة نتيجة إصابته بالكورونا. أطل علينا في الستينات في وقت لم يكن هناك أحد. وكان بإمكانه أن يبقى طويلاً لحضوره المختلف لكنه قرر الاعتزال مبكراً. تعازينا لمحبيه وعائلته الكريمة».

ونعاه الفنان عبدالإله السناني بقوله: «رحم الله الفنان سعد التمامي، رائد المونولوج وأحد رواد الكوميديا في السعودية. الله يغفر له ويرحمه ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة. ويعظم أجر آله وذويه ويحسن عزاءهم ويلهمهم وكافة محبيه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون».