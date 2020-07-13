اختارت اللجنة المنظمة لمهرجان «سينمانا» فيلم «العيد اليتيم» الذي أخرجه الزميل إبراهيم عقيلي، وبثته منصة «عكاظ الإلكترونية» في قائمة الأفلام المرشحة للفوز من بين أكثر من 80 فيلماً روائياً ووثائقياً، تم قبول 40 منها اجتازت شروط المنافسة. وتضم لجنة تحكيم المهرجان الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيساً، وعضوية المونتيرة السينمائية سارة جادالله والمخرج الباحث الدكتور جبار جودي والمخرج صبحي سيف الدين والفنان طالب محمد البلوشي والمنتج مراد شاهين والناقدة منصورة الجمري. وينطلق المهرجان الخميس القادم برعاية رئيس الاتحاد العام للفنانين العرب المخرج مسعد فوده، عبر المنصة الالكترونية.

يشار إلى أن فيلم «العيد اليتيم» الذي أخرجه الزميل إبراهيم عقيلي من «عكاظ» يستعرض غياب مظاهر الفرح المألوفة في ليلة العيد بزمن كورونا، وقال رئيس لجنة التحكيم الناقد السينمائي الأمير أباظة، إن اللجنة أنهت مشاهدة وتقييم الأعمال المقدمة التي بلغت 80 فيلماً ومن المنتظر أن تنهي أعمالها وتسلم النتيجة إلى إدارة المهرجان في غضون يومين.

ومن المنتظر أن تعلن الجوائز مساء الخميس 16 من الشهر الجاري على الهواء مباشرة عبرة قناة مجان الفضائية والمنصات الإلكترونية والقنوات الإذاعية المختلفة.

يشار إلى أن أفلاماً من السعودية ومصر وليبيا وموريتانيا والسودان وسلطنة عمان والعراق وسورية والأردن تشارك في السباق السينمائي.