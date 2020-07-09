أطلقت صالات سينما في الرياض، عرضها الأول في السعودية للفيلم السعودي «نجد»، الذي تدور أحداثه في فترة الخمسينات من القرن الماضي.

ويرصد فيلم «نجد» تاريخ المملكة، كما أنه يحمل اسم الشخصية الرئيسيّة بالعمل الذي تجسده سيدة الشاشة الخليجية حياة الفهد بطلة الفيلم، وبمشاركة عدد من النجوم، هم ماجد مطرب فواز، إبراهيم الحربي، علي السبع، ميساء مغربي، زهرة الخرجي، أميرة محمد، والفنانة القديرة مريم الغامدي، والنجم المصري مصطفى هريدي، والفنانة الصاعدة امتنان محمد، وغيرهم من الفنانين والفنانات.

وفيلم «نجد» أول فيلم سعودي يعرض فى المملكة العربية السعودية، وهو من تأليف خالد الراجح، وإخراج سمير عارف.