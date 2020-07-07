انتهى الفنان والطبيب السعودي هيثم الشاولي، من تصوير فيديو كليب باسم «يا ملائكة من البشر»، عن دور الأطباء والطواقم الصحية في مكافحة جائحة كورونا، وعن التضحيات والمعاناة في إنقاذ البشرية والإنسانية من هذا الوباء الخبيث، وهو من مونتاج وإخراج تامر سليم، ومن كلمات د.عماد زيور، وألحان عصام مصطفى، ومحمد صلاح في التوزيع الموسيقي.

يذكر أن الشاولي قد أصيب بكورونا وتعافى منه في 27 رمضان الماضي، إذ اكتسب العدوى نتيجة الكشف على أحد المرضى في أحد المراكز الصحية بجدة.

ويقول الشاولي إنه شعر بآلالم في عضلات الجسم مع فقد حاسة الشم والتذوق، مع صداع وسعال، فتوجه إلى أحد المراكز الصحية الحكومية المختصة لعمل المسحة، وتم إبلاغه بعد ذلك بإيجابية النتيجة، وطُلب منه التوجه إلى أحد الفنادق المخصصة لاستقبال الحالات الإيجابية، ليكون تحت الرقابة، مضيفا: ببركة دعوات الأهل والأصدقاء والأحباب ظهرت النتائج سلبية بعد ذلك، وهذه التجربة الصعبة جعلتني أفكر جديا بعمل أغنية إهداء مني عن دور الطاقم الطبي في سبيل إحياء الإنسانية.

يذكر أن عودة الشاولي للغناء جاءت بعد توقفه أكثر من 13 عاماً، لانشغاله بالعمل الطبي والإنتاج الفني وإنشاء أول مركز لتعليم الموسيقى في السعودية عام 2010.

ويمكن الاستماع إلى الأغنية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي (https://youtu.be/AF2zYOM6RcI)