تحت رعاية رئيس الاتحاد العام للفنانين العرب المخرج مسعد فودة يواصل مهرجان سينيمانا للفيلم العربي الأول الذي يقام عبر المنصة الالكترونية أنشطته من خلال إدارة رئيس المكتب القطري بسلطنة عمان الدكتور خالد الزجالي، حيث بدأت لجنة تحكيم المهرجان فعليا بأعمالها وهي برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة وعضوية المونتيرة السينمائية سارة جادالله والمخرج الباحث الدكتور جبار جودي والمخرج صبحي سيف الدين والفنان طالب محمد البلوشي والمنتج مراد شاهين والناقدة منصورة الجمري.

وقال رئيس لجنة التحكيم الناقد السينمائي الأمير أباظة في تصريح صحافي إن اللجنة انتهت من مشاهدة وتقييم 50% من الأعمال من إجمالي 38 فيلما وافقت اشتراطات المهرجان من إجمالي 80 فيلما عربيا متنوعة بين روائي ووثائقي وتحريك، ومن المنتظر أن تنتهي اللجنة من أعمالها وتسليم النتيجة إلى إدارة المهرجان في بداية الأسبوع المقبل.

وبخصوص الدول المشاركة في المهرجان ذكر أباظة أن هناك أفلاما من مصر والسعودية وليبيا وموريتانيا والسودان وسلطنة عمان والعراق وسورية والأردن ومصر وقطر، ومن المنتظر أن تعلن الجوائز مساء (الخميس) 16 الجاري على قناة مجان الفضائية والمنصات الالكترونية والقنوات الاذاعية المختلفة على الهواء مباشرة.