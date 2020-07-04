أيدت محكمة النقض في مصر اليوم (السبت)، حكم السجن المشدد 15 عاما بحق الفنان المصري طارق النهري وآخرين، في إدانتهم بقضية أحداث مجلس الوزراء وحرق المجمع العلمي.

ووفقا لموقع «بوابة الأهرام»، فقد ألقي القبض على النهري في أبريل 2012 بتهمة التورط في القضية، فيما أخلت النيابة سبيله بعدها بأيام، فيما أصدرت محكمة الجنايات حكمها في فبراير 2019 غيابياً، بالسجن المؤبد على خلفية اتهامه بالتورط في حرق المجمع العلمي والتجمهر، والتظاهر وحيازة أسلحة نارية.

وبحسب «اليوم السابع»، فقد قضت محكمة النقض، اليوم، بقبول الطعن المقدم من الفنان طارق النهري، على حكم محكمة الجنايات، بمعاقبته و9 آخرين بالسجن المؤبد، في إعادة محاكمتهم بـ«أحداث مجلس الوزراء» وحرق المجمع العلمي، وتخفيف الحكم عليهم إلى السجن 15 سنة.