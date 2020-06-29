أطلق 70 مصورا وتشكيليا اليوم أكبر معرض إلكتروني عن بعد، في السعودية لمواجهة جائحة كورونا بالفن، لتعزيز الالتزام بتدابير الوقاية مع عودة الحياة الطبيعية بحذر.

وكشفت لـ«عكاظ» قائدة فريق «سكتش آرت» هبة الوقداني أن المعرض يأتي تضامناً مع الجهود الحكومية الرامية للتصدي لفايروس كوفيد ١٩، وتماشياً مع الأوضاع الراهنة، ويشتمل المعرض على عدد من الأقسام الفنية كالرسم، والفن التشكيلي، والخط، والمكياج السينمائي، والتصوير، والتصميم. وأشارت الوقداني أنهم شاركوا في عدة معارض في الطائف والمملكة عموماً، ويضم الفريق الكثير من المواهب المتمكّنة، وتحرص إدارته على دعمهم معنوياً وإبراز مواهبهم ليتمكنوا من تسويق أنفسهم وتطوير مهاراتهم وتوطيد علاقاتهم الاجتماعية في حقول الفن المختلفة، لا سيما المبتدئين منهم، مشيرة إلى أن الفن رسالة سامية لايستهان بها في تجسيد الأحاسيس والمشاعر في رسوماتٍ وصور توعوية.

واستطاع سكتش آرت استقطاب عدد كبير من المبدعين، حيث فتح باب المشاركة لمن هم خارج الفريق من جميع أرجاء المملكة وأتاح لهم الفرصة للتعبير عن مشاعرهم بأعمالهم ومشاركتها في حسابات التواصل الخاصة بالفريق دعماً في نشر رسالة الفنان على مستوى البلاد و إظهار المواهب.

وفي سياق متصل، قالت قائدة فريق «فرست شوت» للتصوير حنان الهذلي إن مشاركة فريقها في هذا المعرض للتعبير عن هذه الجائحة العصيبة وتوثيق أهم التجارب البشرية المشتركة في تاريخنا الحديث أثناء خلو الشوارع، وبقاء الأشخاص في منازلهم وصلة الروابط في الوقت الذي يجب فيه الالتزام فيه بمسافة معينة عن الآخر، وهو أقل ما يقدمه فريقها لخدمة الوطن الغالي لرفع درجة الوعي من خلال كوادر تصويرية لديها الخبرة العميقة في مجالهم الفوتوغرافي والإعلامي اكتسبوها من خلال إقامة ورش التصوير والمعارض والفعاليات بمدينة الطائف.