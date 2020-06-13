يستمر معرض «من الداخل» بنسخته الثانية في استقبال مشاركات الفنانين والفنانات، وذلك بعد أن مددت وزارة الثقافة فترة التسجيل حتى 30 يونيو الجاري، تقديراً لتفاعل المجتمع الفني مع المعرض، وحرصاً على إتاحة الفرصة لجميع المبدعين والمبدعات للمشاركة بأعمالهم الفنية التي أبدعوها خلال فترة العزل الوقائي.

ومن المقرر أن يتم فرز الأعمال المتقدمة والإعلان عن المختار منها وفق تقييم لجنة متخصصة، وذلك على أربعة مسارات هي: الرسم بكافة أنواعه، والنحت، والتصوير الفوتوغرافي، ومقاطع الفيديو القصيرة، على أن تعرض الأعمال المختارة في النسخة الثانية من المعرض التي ستقام في الدرعية نهاية العام الجاري.

يذكر أن المنصة الإلكترونية المخصصة للمعرض (https://engage.moc.gov.sa/fromwithin) أتاحت للفنانين السعوديين المشاركة من خلال مسارين (الهواة – والمحترفين) للأفراد والمجموعات الفنية، وبدأت استقبال الطلبات بتاريخ 10 مايو الماضي، وبلغ مجموع الأعمال المقدمة حتى الآن 334 عملاً.

ويأتي معرض «من الداخل 2» ضمن جهود وزارة الثقافة لإثراء حياة المجتمع بالفنون، ودعم الفنانين المعاصرين السعوديين والموهوبين والأفراد والمؤسسات الفنية ذات العلاقة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لهذا القطاع الحيوي والغنيّ ضمن رؤية المملكة 2030.