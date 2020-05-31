أطلق الفنان فضل شاكر أحدث أعماله الغنائية، التي حملت عنوان «غيب» من كلمات محمد الرفاعي، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، إضافة إلى المكس والماستر لياسر أنور، وهي شذى النسيم المدغدغ للقلوب بروعة مفرداتها واكتمال حسنها بصوت ملك الإحساس الفنان فضل شاكر.

وأعرب الفنان فضل شاكر عن سعادته بالعمل الجديد «غيب»، متمنيا أن ينال إعجاب جمهوره على امتداد عالمنا العربي، مؤكدا أن الأعمال القادمة تتميز باﻟﺘﻨﻮع واﻻﺑﺘﻜﺎر والارتقاء بالذائقة الفنية الغنائية. وأضاف ملك الإحساس أن الفريق الفني يعمل حالياً على وضع اللمسات الأخيرة، لخمس أغنيات جديدة، تحمل بصمات كبار الشعراء والملحنين في العالم العربي، وسيتم إطلاقها خلال العام 2020.

وتقول كلمات الأغنية «غيب» التي جاءت باللهجة المصرية:

«غيب» عن عيني لو مرتاح، واعتبره حب وراح، «وانساني» عن نفسي مش هانساك، روح مش فارقه عندي «كتير جوايا حب كبير»، «وكفاية اللي انا عشته معاك» في عز مانا محتاج وجودك بعدت عني، «وعايزني أنسى»، «ازاي يا عمري يا حته مني»، «معقول هاتبعد» يا ريت جاوبني الخوف قاتلني، «لو سهل تنسى انا عمري ما انسى»، «وغصب عني يااااه ده اللي افتكرته حبيب بيقولي كله نصيب»، «آه يا قلبي ده مفيش كلام يتقال»، «بان كل اللي كان جواك»، «من جوه انا شايفك ريحني جوايا ألف سؤال».

«غيب» تم أطلاقها على القناة الرسمية للفنان فضل شاكر «يوتيوب» وعلى كافة الإذاعات والمنصات الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، وكافة المتاجر الإلكترونية.