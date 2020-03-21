كشف المغني المصري إيهاب توفيق أنه يجهّز لإطلاق أغنية جديدة لوالديه، وذلك بعد مرور نحو شهرين على وفاة والده في حريق بمنزله. وقال توفيق عبر حسابه في «إنستغرام» إن الأغنية تحمل اسم «أبويا وأمي»، بينما لم يحدد موعدا لطرحها.يذكر أن أحمد توفيق والد المغني، توفي في شهر يناير الماضي، إثر حريق نشب بمنزله في مدينة نصر بسبب مدفأة كهربائية أثناء نومه، ما أدى لامتداد النيران لباقي أرجاء المنزل وصعوبة إنقاذه، وشخّصه الأطباء باختناق شديد أدى للوفاة، لاسيما أن الوالد كان يسكن طابقا مختلفا عن طابق إيهاب، فلم يتمكن أحد من إنقاذه بسبب تصاعد النيران الشديد.