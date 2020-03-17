أعلنت مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي عن إطلاق صندوق دعم اجتماعي عاجل لصنّاع الأفلام في السعودية يصل إلى 200 ألف ريال سعودي.

ويهدف صندوق الدعم الاجتماعي لمساعدة صنّاع الأفلام في السعودية ممن تأثر دخلهم بشكل مباشر وبالغ إثر الإجراءات الوقائية الاحترازية لكبح انتشار فايروس كورونا المستجد.

ويستهدف الصندوق تقديم معونة مالية مباشرة لأي من العاملين والعاملات في صناعة السينما المحلية، ممن تعطلت أعمالهم أو تأثر دخلهم بشكل ملحوظ وباتوا غير قادرين على استيفاء التزاماتهم المعيشية الأساسية أو ما يترتب من التزامات صحيّة طارئة.

وشددت المبادرة على صنّاع الأفلام ضرورة التقيّد بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والالتزام بعدم مزاولة المهنة طيلة فترة التعليق الرسمي، تأييداً لجهود كبح انتشار الفايروس.