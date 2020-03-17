غادر الممثل الأمريكي توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون مستشفى ولاية كوينزلاند بأستراليا بعدما مكثا فيه 5 أيام إثر إصابتهما بفايروس كورونا المستجد. وفق مجلة «بيبول» الأمريكية نقلا عن وكيل أعماله. مؤكدا أن الزوجين يخضعان حاليا للحجر الصحي بمنزل مستأجر في أستراليا. وكان هانكس الفائز بجائزة أوسكار كتب على «تويتر» الأسبوع الماضي، أن الاختبارات أظهرت إصابته وويلسون بالفايروس في أستراليا بعدما شعرا بالتعب وآلام مصحوبة بارتفاع طفيف في الحرارة. وهما أول اثنين من المشاهير الأمريكيين يعلنان إصابتهما بالفايروس الذي أودى بحياة أكثر من 70 شخصا وأصاب ما يزيد على 3800 في الولايات المتحدة.