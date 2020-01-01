كشفت وثيقة قضائية تداولها المغاربة عبر منصات التواصل، قرار سحب جواز سفر دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام، وإغلاق الحدود أمامهما. فيما قرر قاضي المحكمة الابتدائية في مراكش متابعتهما، وإحالتهما للمحاكمة دون اعتقال، مع إلزامهما بدفع كفالة مالية قدرها مليون درهم مغربي. ووجه القاضي للشقيقتين تهم المشاركة في الاحتيال وبث أقوال وصور تمس السمعة، دون ترخيص. وبموجب القانون الجنائي المغربي، سيتم سحب وسامين وشح بهما العاهل المغربي محمد السادس المغنية المغربية. كما حددت المحكمة يوم 10 فبراير القادم، لجلسة «التحقيق التفصيلي». ويتصدر اسم بطمة الأخبار على خلفية تورطها في الملف المعروف إعلاميا بـ«عصابة حمزة مون بيبي»، وتكوين عصابة إجرامية لابتزاز وتهديد المشاهير.