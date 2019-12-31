اختتمت جمعية الثقافة والفنون في أبها فعالياتها للعام ٢٠١٩، بالمعرض التشكيلي «مِشْقَة»، في مركز الملك فهد الثقافي ـ المفتاحة، بحضور وكيل إمارة منطقة عسير للشؤون التنموية الدكتور إبراهيم الدريبي.وضم المعرض حوالى ٧٠ عملاً حملت اتجاهات فنية مختلفة بين التأثيري والتجريدي والواقعي، في محاولة لخلق فضاء فني عميق يتماس مع البعد الفلسفي لتلك المدارس الفنية المتعددة.وأوضح مدير جمعية الثقافة والفنون في أبها أحمد السروي، أن المعرض شارك فيه 4 فنانين من أبناء المنطقة، يمثلون تجارب فنية مختلفة وثرية، وهم محمد الشراحيلي، ومحمد آل شايع، وماجد عسيري، وإبراهيم الألمعي.وأشار السروي إلى أن المعرض يستمر لمدة أسبوع خلال الفترة المسائية، داعياً المجتمع والمهتمين من الجنسين للحضور.